原标题：北京通州严打房地产经纪机构扰乱市场秩序行为

新华社北京７月１４日电（记者关桂峰）记者从北京市通州区住建委了解到，通州区近日对房地产经纪机构开展执法检查，严厉打击借《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案发布进行炒作、哄抬房价等扰乱市场秩序的行为。

《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》草案于６月２１日至７月２０日向社会公告，听取公众意见建议。通州区住建委相关负责人说，一些房地产经纪机构借北京城市副中心控规草案发布进行话题炒作、哄抬房价、扰乱租赁市场，对此我们将保持高压执法态势，坚决遏制扰乱市场秩序行为。

此次执法检查发现，北京麦田房产经纪有限公司金隅花石匠店无照经营，金策宇成工程管理（北京）有限公司存在超范围经营情况，执法人员要求其立即停止经营行为，并移转至工商部门进行查处；北京天恩利未房地产经纪有限公司和北京天弘嘉润房地产经纪有限公司存在未按规定记录业务、涉嫌擅自发布房源信息的行为，执法人员将立案进行查处。

通州区还重点整治群租房，加强对房地产租赁市场的管理。通州区住建委将联合工商、公安等部门严肃查处房地产经纪机构借话题炒作、哄抬房价、发布不实信息、违规租赁等行为；对未取得营业执照、未在注册地经营等经营类问题移转工商部门；对涉嫌强迫交易的及时通报公安部门，维护房地产市场秩序，为城市副中心建设创造良好的社会环境。

(责编：赵爽、李栋)