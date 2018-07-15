科技创新形势喜人也逼人

日前，世界知识产权组织和美国康奈尔大学等机构发布《2018全球创新指数报告》，我国的全球排名上升了5位，位列第17，首次闯入前20，也是前20名中唯一一个中等收入国家。

全球创新指数从2007年起每年发布，是衡量一个经济体广泛的经济创新能力的指标。根据《报告》，在核心创新投入和产出方面，美国依然排名首位，而在研究人员、专利和科技出版物数量方面，我国位居第一。正如世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐所说，中国跻身全球创新20强，标志着创新多极化格局的到来。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”中国创新的喜人进步，源于多年坚持不懈的努力。以科技创新投入为例，R&D（研究与试验发展经费）投入，是科技进步的物质基础和重要前提，也是直接推动科技进步的动力。改革开放特别是党的十八大以来，我国科技创新投入规模快速增长，2017年全社会R&D支出占GDP比重为2.15%，超过欧盟15国2.1%的平均水平，研发经费投入强度上升到2.12%，达到中等发达国家平均水平。

经过持续不断的高强度投入，我国科技创新整体实力已接近世界第一方阵，正从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力的提升转变。2017年，我国高质量论文和自然科学指数均居世界第二；发明专利申请量和授权量均居世界第一，PCT专利居世界第二；科技进步对经济增长贡献率由52.2%提高到57.5%；在铁基高温超导、量子反常霍尔效应、中微子振荡、载人航天、深海探测等领域，一批重大创新成果不断涌现。

在看到我国科技创新取得长足进步的同时，也要看到，我国基础科学“短板”依然突出，重大源头创新供给仍显不足，高水平顶尖人才相对匮乏，科技体制改革中还有不少“硬骨头”有待进一步攻克。客观地说，我国科技创新总体能力距离建设世界科技强国的目标，还有一段路程。比如，高档工程机械中的液压件和发动机基本依赖进口，两项占整机成本比重高达30%到50%；数控机床和机器人配套的高档数控系统90%以上依赖进口。而这仅是冰山一角。根据有关统计，我国“四基”（关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业技术基础）产业对外技术依存度在50%以上，而发达国家平均在30%以下，美德日更是在5%以下。由于进口价格高、供货时间无保证，这成为一些重要产品和装备国产化的“卡脖子”环节，前不久备受关注的芯片事件即是显见的例证。

“现在，我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，既面临着千载难逢的历史机遇，又面临着差距拉大的严峻挑战。”前不久召开的两院院士大会上，习近平总书记的讲话掷地有声。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。如果抓不住这一难得的机遇，就可能会多付出几十年甚至上百年的代价。审时度势，我们要坚持以突破关键核心技术为牵引，进一步夯实基础研究，加快科技体制机制改革，厚植创新发展沃土，以时不我待的紧迫感，吹响建设世界科技强国的号角。（作者：沈 慧 来源：经济日报）

(责编：王仁宏、曹昆)