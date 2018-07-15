【如何看待当前经济形势】

乡村兴，百业兴；粮食丰，三农稳，天下安。

今年是实施乡村振兴战略的开局之年。我国夏粮喜获丰收，农业结构调绿调优，农村新产业新业态蓬勃发展，成为乡村振兴战略实施的突出亮点，同时为全年粮食丰收奠定了深厚基础。

粮食丰收成定局

“我选种了市场青睐的优质强筋小麦，今年收成好，收购价格理想。新麦开秤在1.15元左右，种粮很划算。”河北霸州东杨庄乡下坊村村民杜竹勤说。

据农业农村部农情调度情况和实地调查分析，今年夏粮仍是一个丰收年，为保障口粮绝对安全奠定了基础。农业农村部预计，今年全国夏粮面积4.08亿亩，较上年持平略减。

粮安天下。我国粮食产量已连续5年保持在1.2万亿斤以上，成为国民经济平稳健康运行的压舱石，为国家粮食安全进一步夯实了根基。

农业农村部种植业管理司司长曾衍德指出，4月初黄淮北部等地出现强降温天气，正值小麦幼穗分化的关键时期，导致局部麦田幼穗受冻，穗粒数减少。

农业农村部有关负责人表示，今年夏粮仍然获得好收成，完全得益于中央高度重视粮食和农业生产，得益于各地各级农业部门坚决贯彻中央部署，加大力度，强化措施，努力稳定和优化粮食生产。

国家发改委等五部门在2017年10月底就下达2018年小麦的收购价格，给亿万粮农送了定心丸。小麦市场价格保持稳定，农民种麦收入预期稳定。国家收购价格明码标价：国标一等麦每斤1.19元，国标二等麦每斤1.17元，国标三等麦每斤1.15元，托市作用明显。

农业结构更优化

农业农村部部长韩长赋表示，推进农业供给侧结构性改革，是破解农业发展难题、推动农业闯关过坎的关键举措，是促进农业持续稳定发展、加快农业现代化的必然要求。

然而，市场经济的运行充满着不确定性。今年1月中旬至5月中旬，生猪价格持续下降，给养殖户带来巨大损失。

今年3月开始，农业农村部连续发布预警信息引导产能调减，督导各地强化疫病防控和市场监管，加强生产指导帮助养猪场户渡过难关。

农业农村部畜牧业司司长马有祥介绍，生猪生产稳步调整，猪肉市场供销有序，活猪价格从5月中旬阶段性回升，一些生产经营水平较高的养猪场重回盈利区间。

“通过调整优化区域布局，禁养区划定基本完成，累计减少生猪存栏量3400万头，生猪生产加快向环境容量大的地区转移，南方水网地区资源环境压力得到缓解。畜禽产品结构升级，生猪落后产能逐步淘汰，草食畜牧业稳定发展，地方畜禽资源开发利用力度加大，优质畜产品供给增加，马、驴、蜜蜂等特色畜牧业活力增强。”马有祥说。

农业供给侧结构性改革已经融入夏粮生产全过程，夏粮生产由增产导向转向提质导向，群众对农产品质量安全总体满意程度大幅提升。

新业态日趋红火

盛夏时节，位于江西定南县龙塘镇忠诚村的定南思田农业荷花基地，260亩荷塘的荷花竞相绽放。赏荷花、观表演、品莲心茶，众多游客来此赏景游玩。

“荷花在江南很常见，但随着一二三产业融合步伐加速，荷花种植不再简单，通过调整优化产业结构，荷花种植产业的附加值快速提升。”荷花基地负责人黎连富说，通过赏莲、采莲、品莲及荷文化文艺表演带火了乡村旅游，通过加工生产莲子、莲心茶等产品，形成当地特色品牌，有效增加荷花种植附加值。

今年以来，各地以实施乡村振兴战略为总抓手，积极培育农村新产业新业态新模式，农产品加工业保持稳中增效，休闲农业和乡村旅游、农村电商持续快速发展，成为农村经济发展的新动能。

最新数据显示，今年1至6月，我国规模以上农产品加工业实现主营业务收入7.8万亿元，同比增长6.1%；实现利润总额5000多亿元，同比增长7.4%。

上半年，农业新产业持续快速发展。休闲农业和乡村旅游持续火爆，今年1至6月休闲农业和乡村旅游接待16亿人次，实现营业收入4200亿元，同比增长15%。全国农村网商超过980万家，带动就业超过2800万人。

新产业蓬勃发展，新业态层出不穷。通过多种途径，催生出共享农业、创意农业、农商直供、个人定制等大量新业态。“农村新产业新业态新模式的发展，有效适应了人们对消费结构升级的需求，有效优化了市场供给结构，有效打开了市场需求巨大的新空间。受利好政策影响，社会资本投资热情高涨，农村新产业新业态新模式正成为‘政策高地’‘投资洼地’。”韩长赋说。

随着新理念和新技术加快向农业农村融合渗透，推动各种要素重新配置和交叉融合，促进农村一二三产业融合发展。

（记者 李慧）

(责编：王仁宏、曹昆)