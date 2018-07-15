商务部：今年上半年外商投资企业同比增长96.6%

央视网消息：开放是我国基于发展需要作出的战略抉择，今年以来，我国坚定不移扩大对外开放，更全面、更深入、更多元的对外开放格局，正在吸引外资加码投资中国，实现互利共赢。

就在本周，多个投资中国的协议相继签署。

德国巴斯夫集团和广东省政府签署合作文件，巴斯夫将在广东考察建立一个总投资额达100亿美元的一体化生产基地。

宝马集团和华晨集团签署协议，宝马将在中国建设面向全球市场的新能源汽车生产基地。

上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录，特斯拉首个海外超级工厂将落户上海。

一个个投资大单的签署，凸显了外资对中国经济前景的认可。

中国社科院世界经济与政治所国际贸易室主任东艳

中国社科院世界经济与政治所国际贸易室主任东艳：外资对中国未来产业的发展，以及它的判断是敏锐的，就是已经逐步看到中国产业结构升级的这些新的一些增长点，对中国还是非常有信心的。

越来越多的跨国企业正从中国的消费升级、产业升级中发掘新商机，调整投资方向。从建设新的工厂到建立全球研发中心，外资深耕中国市场信心不减。

陶氏化学在中国西部投资的第一个项目不久前投产，年产值可达6亿元。

陶氏化学大中华区总裁林育麟：在这里落地，希望我们的产能能够增加更多，来辐射整个西部的开发。

英国石油宣布，未来5年将在中国新增1000座加油站。

英国石油集团执行副总裁戴尚亚：我们看到了在中国发展零售加油站业务的机遇。还包括高级移动出行领域的机遇。

从日常生活消费，到制造业、服务业，今年以来一系列扩大开放的重磅举措纷纷落地。6月底，两份新版负面清单又接连发布，外资准入负面清单由63条减少到48条，自由贸易试验区负面清单由95条减少到45条，给外商投资吃下了“定心丸”。

西门子大中华区首席执行官赫尔曼

西门子大中华区首席执行官赫尔曼：我们赞赏并欢迎中国不断致力于市场开放的努力，特别是在制造业、交通和基础设施等领域，我们期待在这些领域为中国做出更大贡献。

商务部的最新数据显示，今年上半年全国新设立外商投资企业同比增长96.6%。中国美国商会《2018中国商务环境调查报告》显示，74%的会员企业计划今年扩大在华投资，这一比例为近年来最高。

以开放促改革、促发展、促创新，中国经济正在稳步向高质量发展迈进，与国际社会实现互利共赢。

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