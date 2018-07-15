原标题：中欧班列带动双向开放 构筑对外贸易新格局

国务院新闻办最新发布数据显示，今年上半年中欧班列往返开行2490列，同比增长近七成，跨越欧亚大陆的黄金列车正带动东西双向开放，构筑中国对外贸易的新格局。

今年上半年中欧班列开行2490列，同比增长69%，其中回程班列开行数量增加了一倍。在数量增加的同时，货物的品类和质量也在不断升级。

国家发改委综合运输研究所副主任 樊一江：由过去单纯的加工贸易的一些产品，那么升级为平行进口车，当地特色的食品，包括牛奶，包括红酒，这些的进口量越来越大，也体现出来我们消费的整体的升级。

2017年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，实现“五连降”，比2012年下降3.4个百分点，中欧班列全年开行数量达到3600列，超过2011年至2016年的总和。今年上半年国家再次出台降低实体经济物流成本的措施，中欧班列运费降至空运费用的五分之一。

北京交通大学交通运输学院副教授 张晓东：现在发现不光是运费（降）了，降的是综合成本，那么我们的货物保管费，我们的库存费，以及这些物资的资金占压费都降下来了。

在运费下调的同时，班列开行时效性进一步提升。今年3月份，首次开行上海到莫斯科的跨境电商班列，打造出“车轮上的海外仓”，加速了传统贸易方式的转型升级。

国家发改委综合运输研究所副主任 樊一江：它不仅是一个运输方式的提升，它嫁接进来了现代物流的组织模式，现代金融的结算方式，现代信息的这种传递方式等等，这些的影响都是非常重要的。

目前中欧班列覆盖国内48个城市，通达欧洲14个国家42个城市， 中欧班列正在成为中国、中亚、和欧洲国家联手构筑贸易新格局的有效载体。

北京交通大学交通运输学院副教授 张晓东：全球跟美国的贸易摩擦，那么大家如何寻求自救，大家要联手协调共建共享，而这个共建共享有了通道的基础，有了班列的载体，才能实现贸易的便利化，经济投资的便利化，才能实现我们发展的成果共享。

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