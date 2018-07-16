原标题：养老、教育、医疗健康领域有望成拉动内需“三驾马车”

养老、教育、医疗有望成拉动内需“三驾马车”

当前，养老、教育、医疗健康等领域的刚性需求呈爆发式增长，有望成为我国拉动内需的“三驾马车”。业内人士建议，适时出台激励政策，增加高品质产品和服务供给，做长做细相关产业链。

养老产业迎来“井喷前夜”

北京朝阳区的李玉霞最近忙着给父亲找家公立养老院，然而一个月下来还没有结果，有家养老院排队老人甚至高达数百位。记者在一线城市了解到，养老院“一床难求”现象较为普遍，井喷的需求和供给不足的矛盾日益尖锐。

“大问题背后是大机遇，只要措施得当，养老会较快成为经济发展的新动力。”中国老龄产业协会副会长张恺悌表示。

作为在养老行业打拼10余年的先行者，湖南“华人照护”公司CEO龙攀认为，养老产业很有可能成为房地产之后下一个产业“富矿”。

国家统计局数据显示，2017年底，我国60岁及以上老年人口2.41亿人，占总人口17.3%。预计到2050年前后，我国老年人口数将达到4.87亿，占总人口的34.9%。

多名业内人士表示，传统的家庭养老模式难以为继，一对夫妻照顾4-6个老人不堪重负。尤其是我国城乡失能、半失能老年人口占高达4000余万，家庭难以照护。《快乐老人报》社长赵宝泉认为，正在步入老龄化的首批城市“中产”消费能力较为坚挺，消费意愿较强烈，渴望享受到专业养老服务。

一大批嗅觉灵敏的产业巨头已经悄然布局养老产业。日本最大养老服务企业“日医学馆”、法国的“养老巨鳄”欧葆庭等知名国际养老企业均在我国投巨资建养老院；泰康人寿、中国人寿等保险公司已有多家养老社区进入到运营阶段；万科、华润、恒大一批地产商大推“养老地产”项目，虽然有的项目处于亏损状态，但这似乎丝毫没有动摇地产巨头们做养老的决心。

不过，要想加速“井喷”，我国养老产业仍需突破系列瓶颈，比如产业发展仍相对粗放，存在养老床位和从业人员缺口较大、不少养老机构设施和服务水平有限、老人的生活需求和精神需求难以得到充分满足等问题。

北京师范大学中国社会管理研究院副教授谢琼认为，必须紧密结合我国老年群体的现状，从政策支持居家养老、建立长期护理保险制度、规范养老服务标准等方面多措并举，满足不同群体的养老需求，才能促进整个产业的健康和加快发展。

教育培训市场方兴未艾

在2017年的资本市场上，中国教育板块独树一帜，吸引了近130亿美元的投资，较上年增长近一倍，这是中国教育行业首次实现年度百亿美元引资。“民众教育需求旺盛，社会资本看好教育市场的前景，资本才会加速流入。”潇湘大同教育集团董事长刘良春说。

近期，尽管全国已有20余个省份启动校外培训机构专项治理工作，但高压之下，校外培训并未“降温”。在北京、上海、杭州、长沙等城市，单人年培训费用最高超10万元，大量品牌培训机构仍大受追捧，甚至一些“小作坊”式培训班也人满为患。

随着80后、90后为人父母，他们对教育更加重视，早教幼教、素质教育市场迎来“井喷式发展”；2017年中国出国留学人数首次突破60万人大关，语言培训行业持续升温；能力危机下，围绕成年人再教育的各种培训班如火如荼；甚至连部分老年大学也出现了“一票难求”，有的不得不采取了“预报名+摇号”的报名形式。

中国经济景气监测中心发布的居民储蓄消费意愿调查结果表明，近年来，我国城市家庭消费支出中增长最快的就是教育支出，其年均增速为20%左右。

不过，我国培训行业鱼龙混杂，“大市场，小作坊”现象非常突出。多名业内人士指出，国家要在维护教育公平的前提下，继续加大教育投入，加大对社会力量办学的支持力度，要进一步规范行业标准，惩治违规现象，引导群众合理消费，降低非理性的教育支出，推动整个行业健康发展。

健康领域需求加速上升

去美国治疗癌症、去英国做心脏手术、到德国看骨科、去日本体检、去韩国美容……赴国外寻求高质量健康服务，成为越来越多中高等收入群体的选择。智研数据研究中心的调查报告显示，我国海外就医患者数量近年来呈爆发式增长，海外医疗中介服务市场规模2012年为2.1亿元，到2016年时翻了11倍，达到23.5亿元。

“数十亿元市场需求外流，实在是可惜。”华大基因湖南分公司总经理曹泽民表示。

据国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，健康服务产业规模要在2030年达到16万亿元。而据有关市场机构调查，2017年中国健康服务产业规模为4.9万亿元，两者之间差距很大。可以预见，随着居民收入增加、消费结构升级、老龄化及城镇化加速、医保体系进一步健全，健康服务产业将进入高速增长阶段。

对于各路资本来说，健康服务产业已经成为竞相追逐的“蓝海”。三胞集团等服务业企业纷纷加大投资力度，与国际知名医疗机构合作布局健康产业；腾讯、百度、阿里均开发多个产品系统进入医疗AI领域；恒大、万达、绿城等地产巨头也斥巨资进入健康产业；甚至连携程、途牛网等以旅游为主业的互联网企业，也开出多款国内或海外就医产品，希望从这个行业里分一杯羹。

不过，我国健康服务产业仍有系列问题需要解决，如公共医疗卫生服务相对薄弱、“看病难”问题仍然突出等等。业内人士建议，要通过政府的科学规划和引导，合理配置资源，加大和优化供给，建立多元化、多层次的现代化医疗保障体系。

记者 周楠 屈凌燕 翟永冠 长沙 杭州 天津报道

(责编：岳弘彬、曹昆)