给校外培训降温需疏堵结合

“超纲”“拔高”改换名目避开敏感词，防暗访“假关门”应对检查，大量“无证无照”的培训机构隐匿存在。近期，记者在南京、武汉、成都等地调查发现，严令整治之下，校外培训机构不仅依然火热，还出现了一些新动向。

另据报道，北京大学中国教育财政科学研究所报告显示，中小学阶段学生的校外培训总体参与率为48.3%（参加学科补习或兴趣扩展类培训），参与校外培训的学生平均支出约为5616元。

网民“刘庆传”认为，为减轻学生负担，教育部门禁止学校补课，压缩学生在校时间；可校内负担减了，家长却不得不花更多时间和金钱去校外补课，这种现象值得重视。培训班火爆的重要原因是“别人去补了我也得去补”的“剧场效应”。给培训班降温，需要有关部门重拳出击，也需要家长理性一些，不要盲目跟风。

网民“俞洲”称，作为校内教育的有益补充，校外培训机构本身并无“原罪”，既不能管死也不能放任。一方面要合理设置准入门槛，在资质审查、办学条件和办学要求上制订适合实际的标准，积极引导校外培训机构通过正规审评进入市场，规范办学行为，明晰业务边界。另一方面，要加大对违规的处罚力度。只有对违规违法的培训机构和“挣黑钱、挣快钱、挣昧心钱”现象零容忍，重拳出击，严肃查处，做到不枉不纵，才能形成优胜劣汰的市场环境。

网民“汪明”提出，规范校外培训机构发展，切实减轻学生课外负担，尤其需要从国家层面深入推进考试招生制度改革，积极传递素质教育导向。要深入推进义务教育免试就近入学工作，杜绝将校外培训机构培训结果与中小学招生入学挂钩；要深入推进中、高考改革，充分发挥考试招生的引领和导向作用。从考试内容改革看，中、高考改革都要减少对单纯记忆、重复训练内容的考查，更加注重和强化能力考查；从招生录取机制改革看，要将学生综合素质评价逐步引入招生录取环节，破除招生录取“唯分数论”。（记者 陈伟 整理）

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