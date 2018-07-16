共享经济瞄上“汽车轮毂”

本报北京7月15日电 （记者王俊岭）日前，北京风扬科技有限公司旗下“毂辘辘”平台宣布推出一款智能手机客户端（APP），率先将汽车轮毂行业纳入了共享经济的范畴。未来，汽车轮毂厂家与消费者可以通过这一平台直接进行供需对接，进行轮毂的售卖与回收。

据了解，2017年，中国乘用车售后市场铝轮毂需求量为1133万只，相比2011年增长了一倍还多。商用车售后市场铝轮毂需求量在2017年达到了602万只，相比2011年更是增长了将近两倍。市场巨大的需求为轮毂生产销售企业提供了巨大的机会。

“毂辘辘”平台创始人田决泉表示，平台依托年产值达百亿级别的自建轮毂、轮胎生产线，互补性整合其他轮毂轮胎生产线、加盟维保服务提供商、专业的技师队伍，打造“工厂到个人”的最短路径商务模式，从产品研发、生产、服务落地到回收再利用，建立了一条完整的轮毂产销生态链，最终通过手机APP直接服务消费者。与此同时，平台还通过大数据的云积累进行智能挖掘和供求匹配，将个性化的轮毂更换方案以最便宜、最便捷的获取途径提供给终端用户。

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