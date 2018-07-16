平常心看待近期人民币汇率波动（财经问道）

“近期人民币汇率波动并未超过合理区间。”北京大学国家发展研究院副院长黄益平接受记者采访时表示，如果从全球和长期的视角加以冷静观察，与2015年下半年相比，近期的波动更多是市场情绪化的表现，市场完全没有必要对此做过度反应。
黄益平认为，人民币在全球货币中仍属相对强势。上半年人民币对美元汇率贬值1.7%，而同期不少新兴市场国家货币对美元都出现了较大幅度的贬值，相比之下，人民币对美元汇率贬值幅度相对较小。人民币汇率双向波动是市场作用的结果，也反映市场主体对灵活汇率的适应性和容忍度增强。相对于历史上的单边走势而言，今年以来人民币汇率双向浮动的特征显著，弹性明显增强。今年以来，人民币汇率已近“清洁浮动”，市场化定价因素的决定性增强，市场预期有所分化，市场也越来越适应动态变化的汇率。
“近期人民币汇率较快贬值主要是由外部环境和市场情绪变化引起，并不代表经济基本面出现了实质性和突变性的变化。”黄益平说，一方面，美元指数持续走强，客观上推动人民币汇率被动贬值。另一方面，全球贸易环境深刻变化引发市场情绪较大波动，投射到汇率等经济变量上。并且，前期人民币有效汇率涨幅较大，近期调整也是对前期偏强走势的一种市场化校正。
在我国经济运行良好、外汇供求平衡的情况下，当前及未来一段时期内，人民币汇率完全有条件保持在合理均衡水平上的基本稳定。
黄益平认为，当前国内经济基本面良好，金融风险总体可控，外汇供求和跨境资本流动相对均衡，对人民币汇率形成有力支撑。更重要的是，过去十多年，汇率市场化改革稳步推进，人民币汇率的弹性和波动性明显上升，我国央行应对汇率过度波动的政策工具充足，经验丰富，能力增强，而且多次经受过市场考验。在我国经济发展稳中向好的背景下，人民币汇率完全有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。市场应以平常心从积极角度看待人民币汇率的波动。
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