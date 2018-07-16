专利能贷款　融资添新路（聚焦高质量发展·降低企业融资成本③）

张建辉绘

前不久，山东日照勇杰农业装备有限公司获得了日照银行发放的一笔200万元贷款。与其他普通贷款不一样的是，该企业没有用固定资产作抵押，而是用8项专利质押获取的。这是山东推动企业知识产权质押融资的实例之一。

长期以来，科技型中小微企业由于缺少固定资产导致的融资难、融资贵，以及金融机构贷款给中小企业贷款承担的高风险，都困扰着科技型中小微企业“破茧成蝶”。如何让科技型中小微企业更易获取发展资金？如何降低金融机构贷款风险，调动积极性？记者在山东进行了采访。

专利转化慢，知识产权质押引活水

科技型中小微企业是科技创新最活跃且最具经济发展潜力的群体，他们手中掌握的专利技术和成果，在促进科技创新、经济增长和区域经济结构调整等方面发挥着重要作用。

但是，科技型中小微企业发展却始终没有摆脱融资难、融资贵的困境。专利技术和成果不是窖藏陈酿历久弥香，大企业有实力将专利成果尽快转化，科技型中小微企业因为缺乏资金，专利成果只能藏在“深闺”，让企业难以享受到创新的红利。

就传统信贷而言，大多企业是通过抵押厂房、大型机械设备等固定资产来获取银行的信贷支持。但科技型中小微企业多是轻资产企业，没有厂房、机械设备等固定资产，这类企业虽然掌握着专利技术等关键资源，却难以向银行抵押。

其实，金融机构也有自己的顾虑：轻资产、无抵押，万一转化失败怎么办？市场前景的不确定和高风险，让金融机构望而却步，敬而远之。

于是，企业会埋怨金融机构看不到专利转化的潜力。“因为没有专业、懂行的人来评估，银行可能不了解这项专利技术的市场前景。”一位科技型企业的负责人表示，“我们独家掌握着一项专利技术，只要有了资金，不愁发展不起来。可如果要去贷款，就得有抵押物，找担保人……”融资又难又贵让企业望而生畏。

“融资难且贵，金融机构承担高风险，让许多具有成长机会的企业因为资金短缺而发展困难。”山东省科技服务发展推进中心副主任王晓东表示，山东不断强化政策支持力度，通过建立风险补偿机制，降低金融机构贷款给中小微企业的风险以及通过贷款贴息，推动知识产权质押融资等方式降低企业融资成本，为企业发展引来源头活水。

风险共承担，企业融资按下快进键

为了更好化解金融机构贷款风险，提高金融机构放贷积极性，有效化解金融机构不敢贷、不愿贷的顾虑，2016年11月，山东省科技厅与省财政厅共同印发《山东省科技成果转化贷款风险补偿资金管理办法》。

据介绍，风险补偿资金专项用于合作银行为促进企业科技成果转化所提供贷款发生坏账的损失补偿，鼓励合作银行加大用于科技成果转化为主的科研活动的信贷资金投放。按照规定，省、市共同承担贷款损失的70%。省财政投入1亿元设立科技成果转化贷款风险补偿资金。

以山东日照勇杰农业装备有限公司获得日照银行200万元贷款为例，借助省、市科技成果转化贷款风险补偿政策，若此笔贷款出现呆坏账，日照银行只需承担30%的风险损失，这给银行吃下一颗“定心丸”。

为推动知识产权质押融资快速发展，近年来，山东相继出台《山东省科技型小微企业知识产权质押融资暂行办法》《山东省小微企业知识产权质押融资项目管理办法》等一系列政策措施。

此外，为进一步推动银企对接，山东省科技厅、省知识产权局先后调研企业1600家，建成科技型小微企业知识产权质押融资信息库，整理入库企业超过700家，统计融资需求40多亿元。同时，深化政银合作，政府管理部门与多家银行签订合作协议，推动合作银行开通科技金融绿色通道，缩短办理时间、提升审批效率，对管理部门推荐的批量小微企业知识产权质押融资项目给予优惠利率。近5年来，山东累计实现知识产权质押融资1179件，总金额276亿元。近千家企业通过专利质押获得发展资金，新增利税2.65亿元，新申请专利712项。

山东还规定，小微企业到期不能清偿债务，金融机构可通过政府设立的产权交易平台等渠道发布质押的知识产权处置公告，依法以该知识产权折价或者拍卖、变卖该知识产权，所获价款优先偿还所欠债务，也可协议转让或在产权交易机构挂牌处置质押的知识产权。

全链条打通，银企对接服务更专业

在采访中，多位采访对象表示，“懂技术的不懂金融、懂金融的不懂技术”是科技型中小微企业融资面临的尴尬问题。

为此，山东省、济南市、历下区三级联动，依托科技金融大厦建立面向全省的科技成果交易与科技金融服务平台，为科技型企业提供服务。

为打通科技与金融的对接通道，服务平台构建了“评—保—贷—投—易”五位一体的科技金融创新服务体系。“评”，即为科技型企业提供知识产权及企业投资价值评估；“保”，即担保，为科技型企业知识产权融资提供强有力的担保增信；“贷”，即企业贷款融资，以银行为核心，以小贷、信托、融资租赁为补充的贷款通道；“投”，即股权投资，基金对企业进行投资期权、直投、联投；“易”，即依托山东产权交易中心、齐鲁股权交易中心、山东金交所等进行科技型企业权益类和非权益类交易。五位一体的科技金融创新服务体系打造了多环节联动的融资链条，为向科技型企业提供系统化解决方案创造了条件。

“该平台在一个循环中解决了中小企业融资难和成果转化难题。”济南市科技局局长吕建涛表示，同时，“专营机构、专业团队、专属产品、专业流程、专项补偿、专门考核”的专业化运作让创业者们看到了曙光。

截至目前，科技金融大厦已签约入驻机构数十家，其中包括齐鲁银行和青岛银行2家科创支行，北京中关村中技集团、山东火炬等6家综合服务平台类机构，山东军地等6家知识产权类机构，工研院基金等17家金融类机构，另外还有孵化器1家，交易机构2家，研究院及协会组织2家，其他类服务机构4家。科技金融要素聚集的生态体系初具规模。

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 10 版）

(责编：冯人綦、曹昆)