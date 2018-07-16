辽宁取消自行设立的全部涉企收费项目

本报沈阳7月15日电 （记者何勇）今年以来，辽宁坚持优化营商环境，减轻企业负担，加大供给侧结构性改革。

辽宁清理收费项目，目前已无自行设立的针对企业征收的收费项目。辽宁省工信委副主任申世英介绍， 2017年财政部门取消、停征及调整涉企收费项目23项，取消了土地出让交易服务等收费项目，降低了质监系统特种设备检验检测等收费标准。截至目前，全省涉企行政事业性收费21项、政府性基金11项、涉企保证金23项、省政府定价涉企经营服务性收费项目9项。其中涉企行政事业性收费、政府性基金和涉企保证金项目均为国家设立。

辽宁全力降低企业负担。取消了人防工程四项费用，调整人防工程拆迁补建费、公路路产赔（补）偿费等9项行政事业性收费，年减轻企业和社会负担2.2亿元；取消土地出让交易服务、矿业权交易服务经营服务性收费项目，降低特种设备检验检测、司法系统公证服务等收费标准，对高速公路通行车辆实施优惠政策，年减轻企业和社会负担11.8亿元；今年两次降低一般工商业电价，合计降价3.87分/千瓦时，年降低工商企业用电成本13亿元。

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 10 版）

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