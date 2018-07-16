辽宁取消自行设立的全部涉企收费项目

本报沈阳7月15日电 （记者何勇）今年以来，辽宁坚持优化营商环境，减轻企业负担，加大供给侧结构性改革。
辽宁清理收费项目，目前已无自行设立的针对企业征收的收费项目。辽宁省工信委副主任申世英介绍， 2017年财政部门取消、停征及调整涉企收费项目23项，取消了土地出让交易服务等收费项目，降低了质监系统特种设备检验检测等收费标准。截至目前，全省涉企行政事业性收费21项、政府性基金11项、涉企保证金23项、省政府定价涉企经营服务性收费项目9项。其中涉企行政事业性收费、政府性基金和涉企保证金项目均为国家设立。
辽宁全力降低企业负担。取消了人防工程四项费用，调整人防工程拆迁补建费、公路路产赔（补）偿费等9项行政事业性收费，年减轻企业和社会负担2.2亿元；取消土地出让交易服务、矿业权交易服务经营服务性收费项目，降低特种设备检验检测、司法系统公证服务等收费标准，对高速公路通行车辆实施优惠政策，年减轻企业和社会负担11.8亿元；今年两次降低一般工商业电价，合计降价3.87分/千瓦时，年降低工商企业用电成本13亿元。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】