日前，第十九届青海省海北州门源县油菜花文化旅游节在高原古城开幕。近年来，当地依托百里油菜花海等生态旅游资源，以全域旅游为先导，带动其他产业快速融合发展，促进群众就业。为期数月的油菜花文化旅游节期间，门源县还将开展民俗手工艺品推介会、花儿演唱会、农耕文化体验、花海慢跑、赛马会等多项活动，引导全县农牧民绿色发展、以旅带农、以旅助牧。

图为航拍门源百里油菜花海。

姜 峰 张 晨摄影报道

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 10 版）

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