天津314个工业园区将整合提升

本报天津7月15日电 （记者扎西）日前，天津市印发《天津市工业园区（集聚区）围城问题治理工作实施方案》，全面推动工业园区（集聚区）围城问题治理工作，加快工业布局优化，加速工业产业创新转型升级。

据了解，天津市现有314个工业园区（集聚区），其中国家级10个、市级42个、区级93个、区级以下169个。根据方案，天津将整合一批，以国家级和市级工业园区为主体，对符合城市总体规划、土地利用总体规划、工业布局规划的进行空间整合和体制融合；撤销取缔一批，对不符合城市总体规划、土地利用总体规划、工业布局规划的予以撤销取缔，取消其名称，撤销其管理机构，收回各项管理权限；提升转型一批，各有关区人民政府针对保留和整合的工业园区，制定全区工业园区产业升级计划和每个工业园区的产业升级计划，要突出绿色发展、节能减排和生态环保，坚持生产生活生态有机融合，增强园区承载能力，通过调整产业结构、优化产业布局、淘汰落后产能、盘活闲置土地等方式，推动工业园区（集聚区）产业升级。

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 10 版）

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