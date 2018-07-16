天津314个工业园区将整合提升

本报天津7月15日电 （记者扎西）日前，天津市印发《天津市工业园区（集聚区）围城问题治理工作实施方案》，全面推动工业园区（集聚区）围城问题治理工作，加快工业布局优化，加速工业产业创新转型升级。
据了解，天津市现有314个工业园区（集聚区），其中国家级10个、市级42个、区级93个、区级以下169个。根据方案，天津将整合一批，以国家级和市级工业园区为主体，对符合城市总体规划、土地利用总体规划、工业布局规划的进行空间整合和体制融合；撤销取缔一批，对不符合城市总体规划、土地利用总体规划、工业布局规划的予以撤销取缔，取消其名称，撤销其管理机构，收回各项管理权限；提升转型一批，各有关区人民政府针对保留和整合的工业园区，制定全区工业园区产业升级计划和每个工业园区的产业升级计划，要突出绿色发展、节能减排和生态环保，坚持生产生活生态有机融合，增强园区承载能力，通过调整产业结构、优化产业布局、淘汰落后产能、盘活闲置土地等方式，推动工业园区（集聚区）产业升级。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】