闽发布特色农产品优势区建设3年规划

本报福州7月15日电 （记者何璐）福建省发展改革委、农业厅、林业厅、海洋渔业厅近日联合发布了《福建省特色农产品优势区建设规划（2018—2020年）》。
规划提出，到2020年，围绕特色粮经作物、特色蔬菜、特色水果、茶叶、特色食用菌、特色花卉、特色畜禽、特色水产品、特色林产品九大类，因地制宜、突出特色，打造福建省特色优势产业；创建8个左右国家级特优区，认定100个左右省级特优区，形成以特色农产品生产、加工、流通、销售产业链为基础，集科技创新、休闲观光等为一体的特色农业产业集群，着力打造“全国知名、区域畅销”特色品牌。
坚持品质优先、绿色发展。严把农产品质量安全关，以质立足、以质创优，把特色农产品优势区打造成优质安全农产品生产区。
坚持三产融合、农民增收。推进特色农产品生产“接二连三”，延长产业链，培育壮大新产业、新业态，与现代农业产业园、农业科技园区、农村产业融合发展示范园、特色村镇、乡村旅游等建设有机结合，实现一二三产业深度融合和全链条增值。
统筹考虑品质特色、产业优势、市场前景等，按照既要强调“特色”，更要突出“优势”的原则，确定九大类25个品种（类）特色农产品和布局，重点支持建设。对规模较大、区域分布较广、带动农户较多的，选择具体品种（类）创建；对单个品种产业规模小、产品功能相似、适生区域相近的，按多个品种归类创建。
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