原标题：中国资本市场对外开放不断扩大 外资金融机构跑步入场

今年上半年以来，在多重因素的影响下，中国沪、深两市出现反复缩量探底。与此同时，面对中国市场不断调整波动，外资金融机构却不减加速布局的热情。对此，业内人士认为，这既意味着外资正在用实际行动看好中国资本市场，又彰显出中国金融业对外开放显著效果。

恒天财富研究院在接受中新网记者采访时表示，目前中国的经济驱动力已经转向内需，经济结构在持续优化。从近期落地的定向降准、减税降费，将推动中小企业发展和促进居民就业，为A股的结构性行情提供稳定的基本面。并且，随着流动性压力缓解，严监管、去杠杆在带来阶段性阵痛后，也为经济中长期的稳健发展创造条件。

恒天财富研究院认为，从估值来看，无论是优质成长股还是价值白马，在经历了连续的调整之后，估值水平都已经回到了历史底部区域，估值及业绩的适配性已经处于相对合理的位置。“从最近的市场表现来看，部分行业的龙头个股已经迎来了超跌反弹。”

基岩资本副总裁杜坤在接受中新网记者采访时也表示，目前市场受到外部环境影响较大，市场有一定的负面情绪，随着时间的推移，投资人会逐步认识到目前被低估的巨大投资价值。

值得一提的是，日前上海证券交易所也发文“力挺”A股，并表示，上半年中国经济基本面稳中向好。目前来看，沪市公司整体估值水平已经处于较低位置，投资价值凸显。此外，沪市已有多家公司披露了回购或股东增持方案，彰显了公司和股东对上市公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心。

在A股连续调整的情况下，外资金融机构正在加快脚步布局中国市场。而从越来越多外资金融机构加速布局对中国市场的布局可以看出，它们正在用实际行动看好中国资本市场。

以私募基金业为例，自去年以来，外资私募机构大举进军中国市场。截至目前，已有桥水、瑞银资管、施罗德等十多家外资机构先后在基金业协会登记，成为私募证券投资基金管理人。

对此，金融研究院院长、首席经济学家管清友表示，桥水基金等海外私募巨头成为境内私募基金管理人，这是金融业对外开放的一个重要事件，有利于改善业内生态，同时也有利于倒逼国内资本市场改革。

吸引海外金融机构不断加快脚步进入中国市场的关键因素在于，中国金融业对外开放的程度正在不断扩大。

此前，中国宣布将大幅放宽包括金融业在内的市场准入条件，随后中国证监会7月8日宣布已上报《关于进一步放开外国人A股证券账户开立政策的请示》，并获原则同意。

财经学者张朝阳认为，随着新一轮改革政策的出台，海外机构通过QFII、RQFII两个渠道进入中国资本市场更加便利，将进一步吸引海外资金投资中国资本市场。

恒天财富研究院认为，从需求端分析，中国作为世界上第二大经济体，经济具有全球影响力，经济走势平稳，增长后劲十足。因此，适合外国资本进入，并进行分散化投资和全球资产配置。此外，相比于国外成熟的资本市场，中国资本市场作为新兴市场，有着巨大的投资潜力。

而从供给端分析，中国也在向世界积极表达对外开放的意愿，不仅在政策上给与外资企业一系列放宽政策，取消了很多限制性政策，让外资企业能够有更大的发展空间，而且也在不断加强自身的制度建设，努力提高市场透明化程度、促进公平竞争、加快金融创新，为外资进入中国创造健康有序的发展环境。(汪青)

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