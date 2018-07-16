原标题：美联储半年度货币政策报告：经济向好支持渐进加息

美联储主席鲍威尔将在本周出席国会半年度听证，事先准备好的半年度货币政策报告提前公布。

据海外媒体报道，美联储在提交美国国会的半年度货币政策报告中表示，当前美国经济增长稳健，通胀水平上升，美联储将继续保持渐进加息节奏。报告指出，今年上半年美国经济增长稳健，就业市场保持强劲，受能源价格大幅上涨影响，5月份美国通胀率已略高于美联储设定的2%目标。美联储认为，美国经济环境要求美联储进一步退出宽松货币政策，因此今年上半年美联储两次加息，进一步渐进式加息是合适的，与美国经济身处史上第二长的复苏周期相互吻合。不过，鉴于薪资增速仍呈“温和”态势，美联储排除了激进加息的必要。

报告强调，美联储在决定未来加息时机和加息步伐时，将评估美国就业市场状况、通胀指标、通胀预期、金融市场状况和国际经济走势等一系列因素。根据美联储6月份做出的加息预测，今年下半年美联储还有两次加息。不过，报告也指出部分资产估值“偏高”，如果美国经济出现任何走软迹象，那些评级偏低的企业所面临的危险可能会被放大。

据悉，美联储的半年度货币政策报告通常不会直接讨论货币政策，但会提供美联储对经济前景和金融状况的看法。鉴于今年新的国际形势，本次报告也较为“含蓄”地评价了美国贸易政策和美联储加息对新兴市场的影响。报告提到了近期新兴市场遭遇的压力，投资者较为担心土耳其、阿根廷和亚洲部分新兴经济体的金融脆弱性，部分原因是由于美国利率上涨，也与这些国家的宏观经济政策有关。同时，美国与主要贸易伙伴之间的贸易纠纷和美元走强，也影响了新兴市场资产价格。美联储认为，国际金融市场和金融稳定性的下行风险包括：政治不确定性、贸易紧张升级以及主要央行加息带来的挑战。

美联储主席鲍威尔近日表示，美联储应更好地控制加息节奏。如果美联储维持低利率水平时间太长，美国经济可能会面临通胀过高、资产泡沫、房地产泡沫等风险；而如果加息太快，又可能令美国经济陷入衰退。此外，如果美国对进口产品征收高关税并持续很长一段时间，可能会对美国经济造成负面影响。美国贸易政策变化已引发美国企业越来越多担忧，但目前仍难预测美国贸易政策走向。（吴家明）

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