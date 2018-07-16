“放管服”改革 百姓享实惠

河南省漯河市源汇区深化“放管服”改革，将33项事权下放到基层社区。图为群众在马路街办事处八一路社区领到帮家人办理的老年证。

尤亚辉摄（人民视觉）

重复提交材料、证明“我妈是我妈”……以往，找政府部门办事手续繁琐。如今，随着一系列“放管服”（简政放权、放管结合、优化服务）改革便民举措落地，老百姓获得了真正实惠。

让百姓少跑腿

郭振老人今年79岁，家住陕西省西安市，以前领社保让他很烦恼：拿着厚厚的材料和各种卡辗转在单位、民政局、社保局之间，有时两三天都办不下来。

近日，人社部决定，全面取消领取社会保险待遇资格集中认证。这一举措，将有效解决伤病、年事高、异地居住等情况人士的社保认证难问题。

据介绍，取消集中认证并非不用认证，而是采取以信息比对为主，退休人员社会化服务与远程认证服务相结合的认证服务模式，“寓认证于无形”。人社部门将充分运用各类数据库，如全民参保登记库、持卡人员数据库等，按月开展数据比对，并与有关部门开展业务协作，实现全方位的信息共享。

今后，社保部门通过大数据分析和应用，不仅使老人、外地居住人员等居民身份采集难问题迎刃而解，工作人员办事效率也将大幅提高。

改革遍地开花

在中国政府网“我向总理说句话”栏目留言中，有一条网友“随风飞扬”的留言提到：大多数省份和地区都需要车主本人或委托人，持相关证明到注册地车辆管理部门，开具纸质委托检验证明，再到机动车使用地办理年检。现在网络已普及，希望通过信息共享解决该问题。

6月28日，公安部提出20项交通管理新举措，其中就包括要在全国推行小型汽车、货车和中型客车跨省异地检验。车主再也不用为年检而两地奔波。

在中央统一部署下，各部门纷纷采取措施，加快推进便民工作。由司法部牵头的证明事项清理工作持续推进，“奇葩证明”清理工作将于今年底前完成；科技部宣布会同其他部门制定举措，扩大科研人员经费管理自主权，激发科研创新活力；国家邮政局提出推广“网上办事+网下寄递”模式，为群众提供便利。

各地政府也纷纷推出落实举措。深圳市发布了首批100个“不见面审批”服务事项清单，力求在毕业生落户、居住证办理等事项上，全部实现“审批不见面、办事零跑腿”；辽宁省于7月1日起全面实行“32证合一”，推动工商登记注册便利化。在浙江，“最多跑一次”改革一年多来，截至2018年6月底，全省累计办理“最多跑一次”公证事项21万余件，成效显著。

优化政府服务

党的十八大以来，“放管服”改革已经走过5个多年头。“让数据多跑路，让群众少跑腿”逐渐在越来越多领域变为现实。

2018年政府工作报告数据显示，5年来，国务院部门行政审批事项削减44%，非行政许可审批彻底终结，中央政府层面核准的企业投资项目减少90%，行政审批中介服务事项压减74%，职业资格许可和认定大幅减少。

李克强总理在6月28日的全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议上说，尽量让企业和群众“办事不求人”，这是衡量服务型政府建设成效的一个“试金石”。

中国行政管理学会沈荣华教授在接受本报采访时说，党中央、国务院已经对持续深入推进“放管服”改革做出重要部署。“‘放管服’改革能不断激发市场活力和发展动力，推动高质量发展，让企业和群众有更多获得感、满足感，意义重大。”沈荣华说。

(责编：赵爽、李栋)