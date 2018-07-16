原标题：2018年1-6月份全国固定资产投资（不含农户）增长6%

2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点。从环比速度看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.48%。其中，民间固定资产投资184539亿元，同比增长8.4%。

分产业看，第一产业投资9872亿元，同比增长13.5%，增速比1-5月份回落1.7个百分点；第二产业投资109878亿元，增长3.8%，增速提高1.3个百分点；第三产业投资177566亿元，增长6.8%，增速回落0.9个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长3.9%，增速比1-5月份提高1.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长0.2%，1-5月份为下降1.8%；制造业投资增长6.8%，增速提高1.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降10.3%，降幅收窄0.5个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比1-5月份回落2.1个百分点。其中，水利管理业投资增长0.4%，增速回落3.5个百分点；公共设施管理业投资增长5.8%，增速回落2.8个百分点；道路运输业投资增长10.9%，增速回落3.9个百分点；铁路运输业投资下降10.3%，降幅收窄1.1个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长5.5%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；中部地区投资增长9.1%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资增长3.4%，增速回落0.8个百分点；东北地区投资增长6.3%，增速提高4.1个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降5.1%，降幅收窄0.1个百分点；外商投资增长2.3%，1-5月份为下降1.1%。

2018年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标 2018年1-6月份 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） 6.0 其中：国有控股 3.0 其中：民间投资 8.4 按构成分 建筑安装工程 3.0 设备工器具购置 3.4 其他费用 24.2 分产业 第一产业 13.5 第二产业 3.8 第三产业 6.8 分行业 农林牧渔业 12.2 采矿业 0.2 制造业 6.8 其中：农副食品加工业 -2.8 食品制造业 -0.3 纺织业 0.8 化学原料和化学制品制造业 -2.7 医药制造业 -5.3 有色金属冶炼和压延加工业 -4.8 金属制品业 15.8 通用设备制造业 5.7 专用设备制造业 10.3 汽车制造业 8.5 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -1.9 电气机械和器材制造业 8.5 计算机、通信和其他电子设备制造业 19.7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -10.3 交通运输、仓储和邮政业 6.3 其中：铁路运输业 -10.3 道路运输业 10.9 水利、环境和公共设施管理业 6.3 其中：水利管理业 0.4 公共设施管理业 5.8 教育 11.2 卫生和社会工作 11.1 文化、体育和娱乐业 17.5 分注册类型 其中：内资企业 6.4 港澳台商投资企业 -5.1 外商投资企业 2.3 注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、朱一梵)