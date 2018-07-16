人民网>>财经

2018年1-6月份全国固定资产投资（不含农户）增长6%

2018年07月16日10:18  来源：国家统计局网站
 
原标题：2018年1-6月份全国固定资产投资（不含农户）增长6%

　　20181-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点。从环比速度看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.48%。其中，民间固定资产投资184539亿元，同比增长8.4%

　　分产业看，第一产业投资9872亿元，同比增长13.5%，增速比1-5月份回落1.7个百分点；第二产业投资109878亿元，增长3.8%，增速提高1.3个百分点；第三产业投资177566亿元，增长6.8%，增速回落0.9个百分点。

　　第二产业中，工业投资同比增长3.9%，增速比1-5月份提高1.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长0.2%1-5月份为下降1.8%；制造业投资增长6.8%，增速提高1.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降10.3%，降幅收窄0.5个百分点。

　　第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比1-5月份回落2.1个百分点。其中，水利管理业投资增长0.4%，增速回落3.5个百分点；公共设施管理业投资增长5.8%，增速回落2.8个百分点；道路运输业投资增长10.9%，增速回落3.9个百分点；铁路运输业投资下降10.3%，降幅收窄1.1个百分点。

　　分地区看，东部地区投资同比增长5.5%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；中部地区投资增长9.1%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资增长3.4%，增速回落0.8个百分点；东北地区投资增长6.3%，增速提高4.1个百分点。

　　分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降5.1%，降幅收窄0.1个百分点；外商投资增长2.3%1-5月份为下降1.1%

20181-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指　标

20181-6月份

同比增长（%

固定资产投资（不含农户）

6.0

　　其中：国有控股

3.0

　　其中：民间投资

8.4

按构成分

　

　　建筑安装工程

3.0

设备工器具购置

3.4

其他费用

24.2

分产业

　

　　第一产业

13.5

　　第二产业

3.8

　　第三产业

6.8

分行业

　

　　农林牧渔业

12.2

　　采矿业

0.2

　　制造业

6.8

其中：农副食品加工业

-2.8

食品制造业

-0.3

　　　　　　纺织业

0.8

化学原料和化学制品制造业

-2.7

医药制造业

-5.3

　　　　　　有色金属冶炼和压延加工业

-4.8

　　　　　　金属制品业

15.8

　　　　　　通用设备制造业

5.7

　　　　　　专用设备制造业

10.3

汽车制造业

8.5

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

-1.9

　　　　　　电气机械和器材制造业

8.5

　　　　　　计算机、通信和其他电子设备制造业

19.7

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

-10.3

　　交通运输、仓储和邮政业

6.3

　　　 其中：铁路运输业

-10.3

　　　　　　 道路运输业

10.9

　　水利、环境和公共设施管理业

6.3

　　　 其中：水利管理业

0.4

　　　　　　 公共设施管理业

5.8

　　教育

11.2

　　卫生和社会工作

11.1

　　文化、体育和娱乐业

17.5

分注册类型

　

其中：内资企业

6.4

港澳台商投资企业

-5.1

外商投资企业

2.3

注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

 

　

(责编：杨曦、朱一梵)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改　　人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】

中国央企新闻网--权威发布中央企业，国资委，地方国企最新消息

韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日　　人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】

财经

7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费　　人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】

财经

前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2%　　人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】

中国央企新闻网--权威发布中央企业，国资委，地方国企最新消息

外汇局：1-5月中国外汇市场累计成交69.09万亿元　　人民网北京6月22日电（记者 李楠桦）国家外汇管理局今日公布5月中国外汇市场交易概况数据，统计数据显示，2018年5月，中国外汇市场总计成交16.21万亿元人民币（等值2.54万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.35万亿元人民币（等值3…【详细】

金融
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved