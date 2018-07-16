2018年1-6月份全国固定资产投资（不含农户）增长6%

2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，增速比1-5月份回落0.1个百分点。从环比速度看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.48%。其中，民间固定资产投资184539亿元，同比增长8.4%。
分产业看，第一产业投资9872亿元，同比增长13.5%，增速比1-5月份回落1.7个百分点；第二产业投资109878亿元，增长3.8%，增速提高1.3个百分点；第三产业投资177566亿元，增长6.8%，增速回落0.9个百分点。
第二产业中，工业投资同比增长3.9%，增速比1-5月份提高1.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长0.2%，1-5月份为下降1.8%；制造业投资增长6.8%，增速提高1.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降10.3%，降幅收窄0.5个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比1-5月份回落2.1个百分点。其中，水利管理业投资增长0.4%，增速回落3.5个百分点；公共设施管理业投资增长5.8%，增速回落2.8个百分点；道路运输业投资增长10.9%，增速回落3.9个百分点；铁路运输业投资下降10.3%，降幅收窄1.1个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长5.5%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；中部地区投资增长9.1%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资增长3.4%，增速回落0.8个百分点；东北地区投资增长6.3%，增速提高4.1个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资同比增长6.4%，增速比1-5月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降5.1%，降幅收窄0.1个百分点；外商投资增长2.3%，1-5月份为下降1.1%。
2018年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据
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指 标
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2018年1-6月份
同比增长（%）
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固定资产投资（不含农户）
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6.0
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其中：国有控股
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3.0
|
其中：民间投资
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8.4
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按构成分
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建筑安装工程
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3.0
|
设备工器具购置
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3.4
|
其他费用
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24.2
|
分产业
|
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第一产业
|
13.5
|
第二产业
|
3.8
|
第三产业
|
6.8
|
分行业
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|
农林牧渔业
|
12.2
|
采矿业
|
0.2
|
制造业
|
6.8
|
其中：农副食品加工业
|
-2.8
|
食品制造业
|
-0.3
|
纺织业
|
0.8
|
化学原料和化学制品制造业
|
-2.7
|
医药制造业
|
-5.3
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
-4.8
|
金属制品业
|
15.8
|
通用设备制造业
|
5.7
|
专用设备制造业
|
10.3
|
汽车制造业
|
8.5
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
-1.9
|
电气机械和器材制造业
|
8.5
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
19.7
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-10.3
|
交通运输、仓储和邮政业
|
6.3
|
其中：铁路运输业
|
-10.3
|
道路运输业
|
10.9
|
水利、环境和公共设施管理业
|
6.3
|
其中：水利管理业
|
0.4
|
公共设施管理业
|
5.8
|
教育
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11.2
|
卫生和社会工作
|
11.1
|
文化、体育和娱乐业
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17.5
|
分注册类型
|
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其中：内资企业
|
6.4
|
港澳台商投资企业
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-5.1
|
外商投资企业
|
2.3
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注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。
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