统计局：下半年中国经济稳中向好态势不会变

人民网北京7月16日电 今日，国新办就2018年上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局新闻发言人毛盛勇在发布会上表示，下半年经济稳中向好的态势不会变。

毛盛勇指出，下半年经济增长的情况，短期经济增长主要还是看三大需求。从今年上半年主要的数据来看，经济增长的格局中，内需是决定力量，内需里面消费又是顶梁柱。从下半年来看，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。有几个因素：一是消费本身是有刚性增长的基础和条件，经济学都讲消费是有刚性增长的。二是居民收入增长这些年来总体是保持比较快的增长，消费是收入的函数。三是很重要的一点，我国经济发展到现在这个阶段，总体来讲消费结构升级的步伐只会加快，不会停下来，这是发展的大势。四是进口政策的因素，这些年为了推进高水平的对外开放，不断地满足人民日益增长的美好生活需要，加大了进口，也促进了整个市场销售的活跃和供给。从这些因素来看，下半年消费还是能够延续比较好的增长。

毛盛勇介绍，从投资来看，今年上半年呈现一种缓中趋稳的态势。从投资的三大领域看，一是制造业投资连续三个月增长速度加快，增长势头还是不错的，这个势头下半年还有望延续。二是房地产投资，今年上半年增长9.7%。下半年看两个先行指标，一个是房屋新开工面积，上半年是在加快，第二个是土地购置面积和土地购置费增长加快，从这个情况来看，下半年房地产投资也有望保持一个比较快的增长。三是基础设施投资，上半年有所回落，下半年随着项目清理完成，合规项目加快落地进度，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。所以投资下半年应该是基本稳定的趋势。这是内需的情况。内需是决定性因素，外需仍然是很重要的变量。今年上半年对外贸易总的还是延续一个比较好的发展态势，下半年对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳较快的增长。

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