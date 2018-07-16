统计局：下半年固定资产投资延续平稳的态势

人民网北京7月16日电 国新办今日举行发布会介绍2018年上半年国民经济运行情况，并答记者问。国家统计局新闻发言人毛盛勇在回答记者提问时表示，下半年固定资产投资包括基础设施投资还会延续平稳的态势。

毛盛勇指出，今年上半年基础设施投资增速确实有所放缓，主要有两点因素：

第一，过去这么多年，中国的基础设施投资持续保持在一个高位，20%以上的增长速度保持了很多年，大家到各个地方走一走、看一看，会发现基础设施建设取得了长足的进步。从这个角度来讲，当前基础设施投资的需求和过去相比没有那么强烈了。

第二，中央从防范化解重大风险的角度出发，对项目的合规性、合理性，包括社会效益和经济效益进行综合评判，对项目包括PPP项目，加强了合规性校验。通过这些手段，下半年一些合规的项目可能会加快落地进度。所以，下半年固定资产投资包括基础设施投资还会延续平稳的态势。

(责编：赵爽、朱一梵)