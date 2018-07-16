原标题：我国机动车保有量达３．１９亿辆

新华社北京７月１６日电 公安部交通管理局１６日发布，截至６月底，全国机动车保有量达３．１９亿辆。

据介绍，２０１８年上半年新注册登记机动车达１６３６万辆，高于去年同期１５９４万辆的登记量。新能源汽车保有量达１９９万辆，私家车保有量达１．８亿辆，２０１８年以来保有量月均增加１６６万辆，保持持续快速增长。

目前，全国５８个城市汽车保有量超过百万辆，７个城市达３００万辆以上。载货汽车保有量达２４７０万辆，２０１８年上半年新注册登记载货汽车达１７２万辆，明显高于去年同期１５６万辆的登记量，为历史最高水平。

同时，机动车驾驶人数量达３．９６亿人，新领证驾驶人１３２５万人。其中，男性驾驶人占７０．７％，女性驾驶人占２９．３％。

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