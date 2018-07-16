原标题：文化和旅游部戏曲人才培养“千人计划”第三期开班

新华社北京７月１６日电（记者白瀛）由文化和旅游部主办的第三期戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班１６日在中国戏曲学院开班。国内外近百名专家将在２８天内对来自全国的近２００名学员进行理论讲授、辅导创作、作品点评、观摩研讨、参观学习等多种形式的专业授课。

据介绍，“千人计划”旨在贯彻落实党中央、国务院关于支持戏曲传承发展的系列文件精神，打破戏曲骨干人才紧缺的局面，提高戏曲艺术整体创作水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，推动戏曲艺术繁荣兴盛。

据悉，本期“千人计划”高级研修班增设了思想政治理论课程，为学员讲授习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导学员坚定文化自信，坚守中华文化立场，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

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