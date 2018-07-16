原标题：中国经济：底子实 信心足

新华社北京7月16日电题：中国经济：底子实 信心足

新华社记者韩洁

上半年国内生产总值同比增长6.8%！16日，中国经济交出今年上半年优异成绩单。在外部环境异常复杂形势下，上半年表现来之不易、彰显底气，让市场更有信心。

观察经济形势，忧患意识不可少，更要有战略眼光。从国家统计局公布的成绩单看，中国经济的底盘越来越稳固。除了增速一直处在合理区间，全国城镇调查失业率连续三个月低于5%，居民消费价格CPI温和上涨2%，市场供应平衡支撑经济平稳运行。

拉动经济增长的动力越来越强劲。从“三驾马车”看，外贸对经济拉动作用早已降至末位，上半年消费对经济贡献达到78.5%，同比增长14.2个百分点；从三次产业看，第三产业增加值占GDP比重达到54.3%，服务业对经济增长贡献60.5%，“压舱石”作用更加巩固；上半年日均新登记市场主体1.81万户，高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业增加值增速都明显快于规模以上工业增加值增速，动能转换提速，经济迈向高质量发展态势良好。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。在外部复杂环境中走过上半场的我们更清楚认知自己，中国经济基本面是好的，潜力大、韧性强、回旋余地大，同时也更清楚自己的短板，更坚定攻坚克难、勇毅前行的信心。

人民有信心，发展有后劲，国家有未来。面向未来，我们要看到，中国经济长期向好的基本面没有变，内生动力不断增强。中国有13亿多人口的世界最大消费市场，有全球最多的中等收入群体，有数量过亿的市场主体，有改革开放40年形成的完整产业链，也有不断扩大的国际“朋友圈”……即便面对挑战，也有信心通过继续扩大开放、深耕国内市场，化解压力增强实力。

逆水行舟尤须把稳舵，铆足劲。置身不确定性增强的外部环境和转型升级的攻坚期，我们要坚定前行的目标，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定深化改革开放，坚定推进高质量发展，不断做厚压实家底，集聚创新变革的力量，信心百倍向着实现中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。

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