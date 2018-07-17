房地产销售额连涨37个月 下半年多项指标涨幅料收窄

16日，国家统计局发布2018年1-6月全国房地产开发投资和销售情况数据显示，前6月，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。

具体来看，前6月，房企房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月提高0.5个百分点。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。房地产开发企业土地购置面积11085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月提高5.1个百分点。土地成交价款5265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。

房地产销售同样火热。1-6月商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月提高0.4个百分点。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。

对此，中原地产首席分析师张大伟表示，2015年6月，本轮房地产市场首次出现销售面积同比上涨3.9%。以此为起点，截至2018年6月，本轮房地产市场上涨周期已经长达37个月，刷新了中国房地产历史上涨周期最长记录。

在此背景下，房企销售业绩普遍亮眼。中原地产研究中心统计数据显示，截至目前，公布前6月销售业绩的31家房企销售总金额达到了25031亿元，同比去年同期上涨36.2%。其中，3家房企半年突破3千亿元。

不过，张大伟认为，房地产贷款额度中按揭贷款明显收紧，将抑制部分非理性购房需求。同时，房企资金获取难度也大幅增加，快速回款恐是最好选择。“现阶段市场处于惯性高位，随着资金面的收紧，市场可能下调”。

统计局数据显示，上半年房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月回落0.5个百分点。其中，除定金、预收款、自筹资金有所增加外，国内贷款12292亿元，下降7.9%，较1-5月跌幅扩大5.1个百分点；利用外资28亿元，下降73.1%；个人按揭贷款11524亿元，下降4%。

上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，境内融资持续缩表，境外融资由于美元加息，融资成本提高，资金市场的紧张压力还将加剧。随着房地产市场调控的持续，预计下半年房地产市场将有所降温，多项指标涨幅将有所收窄。

记者 梁倩 北京报道

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