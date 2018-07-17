“税易贷”助力企业“走出去”

本报电 （张波、张春军）“这笔3000万的贷款真是解了我们的燃眉之急，我们就有了足够的资金扩大生产规模，也就有底气按时完成这批来自日本的订单，真是感谢税务部门给我们提供的帮助！”日照荣信水产食品集团股份有限公司财务部长刘洪萍日前兴奋地说。刘洪萍所说的“这笔贷款”，就是山东省日照经济技术开发区税务部门联合银行部门针对外向型企业推出的“税易贷”服务成果。

日照市作为“一带一路”重要枢纽结点城市，孕育出了众多外向型企业，近年来对外贸易额逐年增长。随着订单数量的增加，许多外向型企业生产经营资金需求量不断增加，但因行业风险高的特点却面临着融资难的困境，企业有机会面对大额订单却“无力”接单，企业只能望着大好发展机遇“发愁”。日照荣信水产食品集团股份有限公司是当地外向型企业的代表，虽然经营规模较大却也和其他中小外向型企业一样面临着较大的资金压力。

日照经济技术开发区税务部门针对辖区外向型企业普遍存在的资金需求大、银行贷款难的特点，积极联合银行推出了“税易贷”业务。这项业务突破了银行以企业财务报表为主的传统授信方式，采用以外贸企业纳税额度、纳税信用等级、出口订单数量和额度、退税额度和银行信用积累等相结合的评价授信新模式，使银行更全面地了解企业经营状况，提高了依法诚信纳税企业的贷款通过率和贷款额度，有效缓解了企业资金压力。

据悉，“税易贷”业务自去年推出以来，外向型企业贷款审批平均时间缩短为3天，累计有19家企业获取了8220万元贷款。

(责编：岳弘彬、曹昆)