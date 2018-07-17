政策性出口信用保险覆盖面扩大（市场观察）

2018年上半年，我国政策性出口信用保险覆盖面进一步扩大。

记者7月16日从中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）了解到，今年1—6月，中国信保承保金额达2903.6亿美元，同比增长12.8%；向客户支付赔款6.3亿美元，同比增长21.0%；与257家银行合作，支持企业获得保单融资约193亿美元。

其中，中国信保对“一带一路”沿线国家的承保规模占到总承保金额的1/4，对高新技术、机电产品、医药、农产品、船舶、纺织、汽车等行业出口的承保规模占总承保金额的近60%，对小微企业的承保规模占总承保金额的10.6%。上半年，中国信保共支持我国4000多家企业面向“一带一路”相关国家出口和投资742.9亿美元，同比增长18.3%。

在河海集团承建的印度尼西亚水利工程项目中，中国信保以特定合同保险来锁定业主对河海集团的付款，进而形成有还款保障的低风险工程量单并转让给银行，从而实现将工程款提前支付给企业。以此循环，相当于给企业在整个工程施工期间提供了一笔金额为两个月工程量单总和的结构性融资，极大地解决了企业流动资金周转难的问题，进而在海外市场获得了竞争优势。

与此同时，中国信保还主动发挥政策性职能和专业化优势，积极促进国家供给侧结构性改革和实体经济转型发展。

今年1—6月，中国信保支持机电产品出口1090.8亿美元，同比增长10.6%；支持高新技术出口451.5亿美元，同比增长3.7% ；支持医药产品出口75.8亿美元，同比增长20.1%；支持汽车出口77.3亿美元，同比增长16.3%；支持纺织品出口253.8亿美元，同比增长4.9%；支持农产品出口80.0亿美元，同比增长13.2% 。

上汽集团的自主品牌荣威等整车业务，在政策性出口信用保险支持下，先后拓展了智利、印度尼西亚、泰国等新兴市场国家，培育了一批优秀的区域合作经销商，在印尼投资的整车制造工厂也得到了海外政治风险保障。

在陕西，中国信保引领鲜果出口企业共同规范行业出口操作习惯，有效遏制了鲜果出口业务中经常出现的买家随意拒收、恶意拖欠等行为，帮助鲜果企业开拓东南亚、南亚、中亚等新兴市场。

此外，中国信保还与多家银行携手，因地制宜，通过信用保险项下融资为企业提供无抵押、无担保的贸易融资，增加企业融资渠道，助其规避汇率风险。

中国出口信用保险公司相关负责人表示，步入下半年，政策性出口信用保险将坚定不移秉承“履行政策性职能、服务开放型经济”的宗旨，在全球贸易自由化和一体化的大格局中，为中国企业“走出去”保驾护航。

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