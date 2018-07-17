中国经济发展前景可期

据新华社悉尼7月16日电 （记者王文迪、郝亚琳）澳大利亚中国经济研究学会16日在悉尼举行研讨会，与会澳中商学界人士表示，中国改革开放40年来取得的成就有目共睹。中国继续推动全球化进程，优化自身经济结构，发展前景值得期待。
“改革开放给中国带来了巨大的经济发展，改善了人民生活水平。”澳大利亚前驻华大使芮捷锐认为，中国的改革开放是“人类历史上最伟大的经济和社会试验之一”，中国的经济社会发展经历了巨大变化，中国已成为国际舞台上的重要力量。
与会人士表示，中国经济正通过结构调整和转型升级，朝着更高质量的发展方向迈进，中国希望与世界各国互利共赢，为全球化贡献力量。中国推动的“一带一路”建设正为许多国家带来投资机会。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】