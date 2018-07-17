中国经济发展前景可期

据新华社悉尼7月16日电 （记者王文迪、郝亚琳）澳大利亚中国经济研究学会16日在悉尼举行研讨会，与会澳中商学界人士表示，中国改革开放40年来取得的成就有目共睹。中国继续推动全球化进程，优化自身经济结构，发展前景值得期待。

“改革开放给中国带来了巨大的经济发展，改善了人民生活水平。”澳大利亚前驻华大使芮捷锐认为，中国的改革开放是“人类历史上最伟大的经济和社会试验之一”，中国的经济社会发展经历了巨大变化，中国已成为国际舞台上的重要力量。

与会人士表示，中国经济正通过结构调整和转型升级，朝着更高质量的发展方向迈进，中国希望与世界各国互利共赢，为全球化贡献力量。中国推动的“一带一路”建设正为许多国家带来投资机会。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 21 版）

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