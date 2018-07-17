北京多措并举优化营商环境

本报北京7月16日电 （记者贺勇）“北京的改革举措在获得电力指标评价体系中已经达到了前沿指标水平，有些改革举措甚至超过了前沿指标。”不久前，前来中国进行营商环境数据采样的世界银行集团全球指标与分析局代理局长丽塔·拉马略女士表示。

“获得电力”是世界银行评价营商环境的10个指标之一。北京聚焦企业最迫切的需求，实现“三个率先”，即率先将世行调研对象与国务院扶持小微企业政策相结合，率先将低压接电容量由100千瓦提升至160千瓦，率先推出小微企业低压接电“三零”服务（零上门、零审批、零投资）。这项服务推出后，企业低压电力接入办理，可由原来的141天压缩至25天以内，而从投资方面看，按照2017年相关数据测算，可为客户节省外电源投资约12亿元。

今年3月，北京27个部门和单位联合制定并集中出台“9+N”系列政策，聚焦办理施工许可、开办企业、纳税、获得电力、跨境贸易、获得信贷、财产登记等10个重点环节，按照“三精简一透明”原则，创新服务方式，优化服务流程，降低企业成本，努力为企业创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好的营商环境，切实强化企业市场主体地位，最大程度为企业特别是中小微企业松绑减负。

北京市委市政府主要负责人与国际组织负责人进行会谈，深入了解国际先进经验，听取对北京优化营商环境的具体工作意见。同时，北京市有关部门与世界银行专家开展多层面沟通对接，研究世界银行营商环境报告方法论，对10项一级指标和47项二级指标逐项细致研究，结合北京实际，积极吸纳世界银行关于优化我国营商环境79条短期和中长期改革建议，进一步提升做事规则的国际化水平。

在办理施工许可方面，通过构建“多规合一”协同平台预沟通预协调机制、精简审批前置条件实施分类施策管理、构建“多图联审”和“多验合一”工作机制、推行市政公用基础设施接入“一站式”服务等举措，社会投资建设项目办理时限从原来的109个工作日压缩至45个工作日以内。自“9+N”系列政策发布实施以来，社会投资工程建设项目的行政审批事项已全部按照新流程办理。

“优化营商环境是一项系统工程，需要坚持长短结合、持续用力、久久为功。”北京市发改委主任谈绪祥表示，北京市将出台进一步优化营商环境三年行动计划，以“六个统一”的智慧型政务服务体系为技术支撑，着力打造北京效率、北京服务、北京标准和北京诚信“营商环境四大示范工程”。到2020年，100%的市区两级政务服务事项实现“一网通办”。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 02 版）

(责编：李楠桦、赵爽)