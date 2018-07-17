税延养老险资金运用管理办法公布

本报北京7月16日电 （记者曲哲涵）为规范税延养老保险资金运用行为，实现资金的安全稳健运作和长期保值增值，促进税延养老保险试点持续健康发展，银保监会近日发布《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》（以下简称《办法》），对税延养老保险资金运用的投资范围和比例、投资能力、投资管理、风险管理等方面作出了明确规定。

税延养老保险试点5月启动，产品以“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”为设计原则，在资金投资运作的安全性、收益性和流动性等方面有特殊的管理要求。《办法》明确，税延养老保险资金可投资流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五大类资产，遵循安全、审慎、长期、稳健原则，根据资金性质实行资产负债管理和全面风险管理，坚持市场化和专业化运作。鼓励税延养老保险资金投向符合国家战略和产业政策要求的领域。

《办法》规定，符合银保监会规定的保险资产管理公司、证券公司、证券资产管理公司、基金公司等专业的投资管理机构，都可以成为税延养老保险资金的投资管理人。具体要求是注册资本不低于5亿元，或者净资产不低于10亿元；具备三年以上受托投资经验且业绩良好稳定，主动管理的非货币类资产管理总规模不低于1000亿元等。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 02 版）

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