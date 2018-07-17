架起资金融通的“彩虹桥”

2015年，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出中非“十大合作计划”，其中“中非金融合作计划”指出，中方将同非洲国家扩大人民币结算和本币互换业务规模，鼓励中国金融机构赴非洲设立更多分支机构，以多种方式扩大对非洲投融资合作，为非洲工业化和现代化提供金融支持和服务。

走进位于约翰内斯堡的南非标准银行总部大楼，主大厅悬挂着一幅由来自非洲各国的木板拼成的非洲立体地图，象征着非洲国家共同发展繁荣的愿望。南非标准银行是非洲最大的银行。2008年，中国工商银行出资55亿美元收购其20%的股份，成为其单一最大股东。通过战略入股标准银行，工行迅速将客户服务能力有效拓展至非洲近20个国家，为中国企业顺利在南非以及非洲其他国家开展业务、促进中非经贸往来提供了有力支撑。

截至2017年6月底，工行总行及各境外分行已审批非洲各类项目共88个，承贷金额200多亿美元，有力支持了一大批对非洲发展具有重大意义的基础设施及社会民生项目建设。“南非十分期待中国的投资，这对提振当地经济、促进就业起到了重要作用。银行等金融机构通过向企业提供资金、配套投资服务等发挥了杠杆作用，使企业释放更大的潜力，为当地经济发展注入了活力。”工商银行非洲代表处首席代表王鲁宾表示。

南非国有运输集团即为一个典型例子，该集团是南非最大的运输公司，多年来由于缺乏资金无法大规模更新铁路线路、车辆以及进行新技术培训，严重制约了南非运输业的发展，影响了南非工业化和现代化的步伐，也导致地区贸易无法实现利益最大化。当地的商业银行难以满足南非国有运输集团的资金需求，最终，工行与南非标准银行合作为其及时“输血”，提供当地货币形式的资金，帮助其铁路升级提速，助力南非完善基础设施建设。

近年来，中国同“彩虹之国”南非的金融合作日益深化。以中南金融合作为支点，中国同非洲国家的资金融通也日益增强，为中非全面战略合作伙伴关系的务实合作注入了动力、提供了支持。如今，工行、建行、中行等已在南非设立办事处，中国在南非建立了首家非洲人民币业务清算行，人民币成为南非外汇储备币种。据商务部统计数据，截至2017年末，中国对南非投资累计超过250亿美元，为当地创造了数十万个就业岗位。

中国银行约翰内斯堡分行在南非以及其他非洲国家积极开展人民币业务，目前业务覆盖约20个非洲国家，1600余个客户，年人民币支付清算金额超过600亿美元，进一步促进了双边贸易和投资便利化，也成为中非金融合作的新增长点。“中行出资10亿兰特支持建设的冀东水泥厂已于两年前投产，日产水泥3000吨，成为中南产能合作模范项目，为南非基础设施改善提供了可靠保障。”中国银行约翰内斯堡分行行长程军说。

金砖国家新开发银行非洲区域中心主任莫那莱·拉祖玛正为未来几周即将落实的贷款项目忙碌着。新开发银行不同于传统多边金融机构，它将面向各个国家提供当地货币形式的贷款，帮助受援国回避汇率波动风险，是支持发展中国家经济社会发展的金砖国家金融合作创新之举。非洲区域中心的成立也是发展中国家实现自主金融创新的有效尝试。成立近一年来，非洲区域中心评估和审核了一批能源基础设施、交通、水利等领域贷款项目，通过各种机制在基础设施和产能合作领域帮助非洲国家提升自主发展能力。

中非发展基金南非代表处首席代表董堃介绍，中非发展基金已累计对36个非洲国家、92个项目决策投资超过46亿美元，可带动中国企业对非投资近230亿美元。如中非发展基金与深圳能源共同投资建设的加纳大阿克拉省特马市的安所固电厂发电量相当于加纳全国目前供电量的1/6，对缓解加纳乃至整个西非电力供应起到了重要作用。

作为中国面向非洲的股权基金，中非发展基金初设规模50亿美元。2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，宣布为中非发展基金增资50亿美元，基金总规模增至100亿美元。自成立以来，中非发展基金重点对非投资项目涉及基础设施、制造业、农业、工业园等领域，在促进和带动中国企业对非投资方面发挥了重要作用，推动中非产业对接和产能合作，产生了良好的经济和社会效益。

（本报约翰内斯堡7月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 03 版）

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