抓住经济体制改革的重点（信息快递）

中国经济增长与周期研究中心、中国社会科学院经济研究所、首都经济贸易大学、中国经济实验研究院等单位主办的“第十二届中国经济增长与周期高峰论坛”日前在北京举行。此次论坛的主题是迈向高质量发展与国家治理现代化。
习近平同志在党的十九大报告中指出，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点。与会者认为，把完善产权制度和要素市场化配置作为经济体制改革的重点，这是对我国改革开放实践经验与理论探索的深刻总结和提炼，抓住了完善我国社会主义市场经济体制的关键。改革开放以来，我国经济体制改革逐渐形成了两条主线：一是企业改革—所有制改革；二是价格改革—经济运行机制改革。我们推进企业和所有制改革，建立和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；推进价格和经济运行机制改革，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。当前，全面深化经济体制改革，要紧紧抓住完善产权制度和要素市场化配置这两个重点，坚持双线推进，努力实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。
此次论坛还发布了中国经济增长报告和中国城市生活质量指数。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】