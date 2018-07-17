抓住经济体制改革的重点（信息快递）

中国经济增长与周期研究中心、中国社会科学院经济研究所、首都经济贸易大学、中国经济实验研究院等单位主办的“第十二届中国经济增长与周期高峰论坛”日前在北京举行。此次论坛的主题是迈向高质量发展与国家治理现代化。

习近平同志在党的十九大报告中指出，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点。与会者认为，把完善产权制度和要素市场化配置作为经济体制改革的重点，这是对我国改革开放实践经验与理论探索的深刻总结和提炼，抓住了完善我国社会主义市场经济体制的关键。改革开放以来，我国经济体制改革逐渐形成了两条主线：一是企业改革—所有制改革；二是价格改革—经济运行机制改革。我们推进企业和所有制改革，建立和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；推进价格和经济运行机制改革，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。当前，全面深化经济体制改革，要紧紧抓住完善产权制度和要素市场化配置这两个重点，坚持双线推进，努力实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

此次论坛还发布了中国经济增长报告和中国城市生活质量指数。

《 人民日报 》（ 2018年07月17日 07 版）

(责编：李楠桦、赵爽)