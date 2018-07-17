原标题：上半年GDP增长6.8% 内需或成下半年中国经济“定盘星”

原标题：上半年GDP增长6.8%，连续十二季度维持中高速区间 内需或成下半年中国经济“定盘星”

国家统计局16日数据显示，初步核算，上半年国内生产总值（GDP）418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。面对异常复杂严峻的国内外环境，内需成了国民经济延续总体平稳发展的“定盘星”。

专家预判，下半年，因为世界贸易保护主义持续升温，外贸面临挑战，但内需中，消费结构升级的步伐会进一步加快，随着合规项目加快落地进度，基础设施投资也有望保持基本稳定，中国经济稳中向好的态势不会变。

经济延续稳中向好发展态势

上半年国内外形势日趋复杂，但国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。数据显示，我国GDP已经连续十二个季度稳定运行在6.7%到6.9%的中高速区间。全国城镇调查失业率连续三个月低于5%，为2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平。

在经济运行平稳的基础上，国家统计局新闻发言人毛盛勇认为，上半年还有结构优化升级，动能加快转换，和质量效益提升等几大特点。从需求看，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固，上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。民间投资、制造业投资也呈现改善的趋势。从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长速度较快，高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增速明显快于全部规模以上工业增加值的增速。与此同时，万元国内生产总值的能耗同比下降3.2%，降幅要高于3.0%的预期目标。

“受国际贸易争端影响，净出口成为GDP的拖累项，对GDP累计同比拉动-0.7%；资本形成总额对GDP累计同比拉动相对稳定，与一季度的2.1%持平；最终消费支出对GDP累计同比拉动5.3%，说明消费对GDP的基础性作用持续发力。”中国民生银行首席研究员温彬表示，综合来看，我国经济运行韧性较强，上半年经济运行整体平稳。

值得注意的是，2018年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，比5月份回落0.8个百分点。中信证券分析师明明表示，主要原因在于电力、热力、燃气及水生产和供应业的增速回落，随着下半年财政支出的节奏加快，预计进一步回落空间不大。综合来看，上半年经济有一定韧性，经济运行结构持续优化，但在贸易摩擦、基建投资疲弱的影响下经济仍有一定下行压力。但随着消费对经济拉动的作用持续提升，内需或将得到一定支撑，预计短期内经济仍将平稳运行。

短期增长主要还看三大需求

展望下半年，在毛盛勇看来，短期经济增长主要还是看三大需求。从上半年主要的数据来看，经济增长格局中，内需是决定力量，其中消费又是“顶梁柱”。下半年，消费有条件延续平稳较快的增长态势。“我国经济发展到现在这个阶段，总体来讲消费结构升级的步伐只会加快，不会停下来。”他说。

投资方面，毛盛勇认为，虽然投资上半年呈现一种缓中趋稳的态势，但从先行指标来看，房屋新开工面积，土地购置面积和土地购置费等增长都在加快，意味着下半年房地产投资有望保持较快增长。下半年，随着项目清理完成，合规项目加快落地进度，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。综合需求几个因素来看，下半年经济稳中向好的态势不会变。

温彬也认为，未来地方政府融资渠道的收窄将对基建产生持续影响，但随着PPP项目清理告一段落，合规PPP项目贷款逐步改善，下半年基建有望改善。下阶段，要持续深化供给侧结构性改革，为经济增长提供新的制度红利；落实好积极财政政策，加大结构性减税力度，促进扩大内需；在保持货币政策稳健的前提下，通过降准（包括定向降准）和综合运用多种货币政策工具，确保市场流动性充裕以及货币、信贷合理增长。

中国银行国际金融研究所报告指出，下半年，消费稳定增长面临一系列有利因素。首先，消费者信心指数处于高位。其次，政策利好有利于提振消费，比如降低宽带使用、移动网络流量、景区门票等的价格，延长新能源汽车购置税优惠等政策实施的效应将逐步显现，有利于信息、网购、新能源汽车、旅游等消费增长。再次，部分城市房地产销售增长较快，将带动家电、家具、家装等消费增长。

内外部仍存不确定性和不平衡性

对于下半年影响宏观经济运行的主要风险因素，毛盛勇表示，从外部来看，上半年世界经济呈现复苏态势的同时也有一些分化，贸易保护主义持续升温对世界经济复苏会构成重大挑战，对我国也增加了一些挑战和不确定性。从内部来看，经济发展的不平衡性、不稳定性仍然存在，当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步要坚定地推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济始终平稳运行在合理区间。

至于中美贸易摩擦对经济的影响，毛盛勇表示，还需要进一步观察。目前，进口大豆价格会有一定上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化，但大豆及豆类相关品在居民消费价格指数（CPI）的权重较小，即使价格有一点上升，对CPI整体的影响也非常有限。目前，货币政策保持稳健中性，有利于价格保持总体稳定。因此，下半年CPI有望延续温和上涨的态势。

中国银行国际金融研究所报告称，下半年，从全球来看，各主要经济体经济再次分化、中美贸易摩擦不断演化，美联储加息次数多于预期以及新兴经济体金融市场动荡加剧，外部不确定因素依然较多。从国内来看，中国经济有许多稳定发展的基础和条件，但地方政府债务压力有增无减，严监管背景下融资渠道急剧收缩，房价过快上涨导致二三线城市房地产政策转向等，对经济稳定增长带来了不小的变数。

交通银行首席经济学家连平表示，未来经济运行的外部不确定性需要高度关注。一是要关注中美贸易冲突持续升级可能对中国出口形成的冲击。二是要关注地缘政治变化可能对原油价格的冲击。三是要关注发达经济体货币政策正常化对汇率和资本流动的冲击。但是，中美贸易战对中国经济的影响也不应过分夸大。中国经济韧性仍强，内需增长空间较大。通过促进内需增长来消化和吸收外部冲击仍有较大的回旋余地，中国十几亿人口需求的增长本身就是巨大的市场，通过国内宏观政策的适当调整来刺激内需，中国经济增长仍可获得较强的支撑作用。

(责编：杨曦、赵爽)