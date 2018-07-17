原标题：期中“成绩单”凸显经济韧性

编者按：

2018年中国经济又到“中流击水”之时。

随着上半年主要经济数据陆续发布，市场对当前经济形势的关注度持续升温。如何把握当前宏观经济大势？有起有落的最新数据代表哪些变化？中美经贸摩擦对经济走势有哪些影响？今年经济发展的主要目标能否如期实现？从今天起，本报“锐财经”专栏推出“年中经济观察”系列报道，分析经济形势，回应经济热点。

2018年中国经济半年报出炉。国家统计局新闻发言人毛盛勇在7月16日国新办举行的上半年国民经济运行情况发布会上介绍，上半年GDP增速6.8%，经济运行稳中向好的态势持续发展，经济迈向高质量发展的态势良好。分析人士指出，在当前外部环境不确定性增多以及国内结构调整、转型升级扎实推进的大背景下，中国经济交出了一份亮眼的期中“成绩单”，这充分说明了中国经济在应对冲击与挑战的过程中具有较强的韧性，也为下一阶段中国经济面对复杂严峻的国内外环境增添了底气与信心。

增速稳、就业稳、物价稳

“上半年中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。”毛盛勇介绍。

如何理解“稳”？

毛盛勇指出，从增长速度来看，上半年GDP增长速度是6.8%，连续十二个季度稳定运行在6.7%至6.9%的中高速区间；从就业来看，全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%；从价格来看，居民消费价格CPI上半年上涨2%，呈现温和上涨的态势。

如何理解“好”？

结构更合理——据介绍，上半年，第三产业增加值占GDP的比重达到54.3%，比上年同期提高了0.3个百分点；服务业对经济增长的贡献是60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点。从需求看，上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

创新更强劲——“今年以来‘放管服’改革持续深入推进，创业创新不断发展，‘双创’升级版不断打造。”毛盛勇表示，上半年，日均新登记市场主体1.81万户，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长较快，服务消费加快增长。

质量更优——上半年，清洁能源消费在整个能源消费中的比重，比上年同期提高了1.5个百分点；单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平；一般公共预算收入超过10万亿元，增长10.6%。

贸易战对我们有何影响

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对本报记者分析，上半年中国经济良好成绩的取得，充分说明了中国经济在应对冲击与挑战的过程中具有较强的韧性。随着中国大力推动高质量发展、加大改革开放力度、创新和完善宏观调控，发展的韧性会进一步增强，这为中国经济面对复杂严峻的国内外环境增添了底气与信心。

7月16日，在被媒体问及中美贸易摩擦对经济和物价产生的影响时，毛盛勇说，“今年上半年我国经济运行的主要指标总体比较平稳，如果说中美贸易摩擦有没有影响的话，我觉得即使有，也是比较有限。下半年，中美贸易摩擦的影响会怎么样，我们还需要进一步观察。但是总的来说，由美国单方面挑起来的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响，而且由于现在世界经济总体来讲是深度融合，产业链都是全球化的布局，很多相关的国家也会受到影响。所以，也会影响全球经济的复苏和世界贸易的持续增长。”

至于中美贸易摩擦对价格的影响，毛盛勇表示，从目前的情况来看，价格运行还是比较平稳。主要是进口大豆的价格可能会有一定的上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。总的来看，第一，大豆及豆类相关品在CPI的权重比较小。第二，豆类的下游产品，主要是豆粕饲料可能会推高一点像猪肉或者鸡蛋类的价格，还有豆类会影响食用油。但从今年上半年来看，我国猪肉和食用油的价格都还处于比较低的水平，猪肉价格同比下降12.5%，食用油的价格下降1%，即使价格有一点上升，对整个CPI的影响也非常有限。而且从下半年趋势来看，居民消费价格有望延续温和上涨的态势。

稳中向好态势不会改变

“总的来看，上半年，中国经济稳中向好的基本面得到巩固，短期下行压力没有对中国经济造成明显困扰。下半年，外部环境仍有很多变数，内部经济发展也还有不平衡性、不稳定性。但考虑到中国经济平稳增长的扎实基础、一系列调控措施的持续发力、供给侧结构性改革的深入推进以及中长期的高成长性，中国经济稳中向好的发展态势还会得以延续，全年应该会交出一份更靓丽的答卷。”张立群说。

毛盛勇表示，从今年上半年主要的数据来看，经济增长的格局中，内需是决定力量，内需里面消费又是顶梁柱。从下半年来看，由于消费本身有刚性增长的基础和条件、居民收入保持较快增长、消费结构升级步伐加快、加大进口促进了市场销售的活跃和供给，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。

从投资来看，统计局介绍，一是制造业投资连续三个月增长速度加快，这个势头下半年有望延续；二是房地产投资上半年增长9.7%，先行指标显示下半年房地产投资仍有望保持较快增长；三是基础设施投资，上半年有所回落，下半年随着项目清理完成，合规项目加快落地，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。所以投资下半年应该是基本稳定的趋势。

“说内需是决定性因素，不是说外需不重要，外需仍然是很重要的变量。今年上半年对外贸易总体延续比较好的发展态势。下半年对外贸易确实面临一些挑战，但也有很多有利因素，总体还是有望保持平稳较快增长。”毛盛勇说，综合几个因素来看，下半年经济稳中向好的态势不会变。

(责编：杨曦、赵爽)