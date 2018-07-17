原标题：不当竞争拖累中国游戏产业 需探索产品分级等促进产业健康发展

原标题：不当竞争拖累中国游戏产业 需探索产品分级、加强知识产权保护和出海能力建设等促进产业健康发展

随着互联网等技术的发展，中国电子游戏行业出现井喷之势，并走出国门。不过，游戏产业发展也带来不当竞争、同质化竞争、内容涉黄涉毒、青少年过分沉迷游戏等问题。专家建议，通过探索游戏产品分级、加强知识产权保护和游戏出海能力建设等措施，促进游戏产业做优做强。

移动游戏时代的“全民游戏”

近年来，中国游戏市场不断变化。随着硬件技术的提升、用户习惯的转变，网络游戏内部结构继续分化，移动游戏市场和电竞类游戏的份额持续上升，网页游戏、客户端游戏呈相对稳定，甚至下降趋势。

中国音像与数字出版协会游戏工委数据显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达2036.1亿元，同比增长23%。其中，移动游戏市场份额继续增加，占57%。

中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》显示，2017年，中国网络游戏用户存量市场增幅继续放缓。其中，移动游戏用户约4.6亿人，同比增长9%；客户端游戏用户数量约1.5亿人，与2016年基本持平。

业内人士指出，虽然网络游戏用户增量减缓，但是核心用户比例不断提高，用户的游戏审美和正版意识整体提升，为优质游戏和创新玩法的游戏提供了发展契机。

从游戏内部竞争来看，几家游戏巨头处于垄断地位。2016年，腾讯和网易一共拿下国内68.5%的手游市场份额，中国手游市场进入双寡头时代。广东省游戏产业协会认为，寡头面临营收增长的压力，在国内市场持续快速增长只会越来越难，同时在全球拓张的需求也会越来越大，寡头在国内市场的垄断，会造成很多中小游戏企业选择出海。

游戏出海成为游戏产业的新阵地。《2017年中国游戏产业报告》显示，2017年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达82.8亿美元，同比增长14.5%。而在2012年，这个数字是5.7亿美元。据市场调研公司newzoo透露，2017年全球收入最高的25家游戏发行商中中国厂商有4家，而且腾讯一家就占据了全球游戏市场总收入的15%。

据中国音数协游戏工委研究，中国游戏企业出海表现出一些新特征：中国自主研发网络游戏在东南亚、欧美、日韩、中东以及俄罗斯等地都取得不同程度突破，实现了海外地区的“多点开花”；大、中、小游戏公司以不同方式参与全球游戏市场竞争；中国自主研发移动游戏海外影响力提升，东南亚、日、韩排名靠前的进口游戏多为中国自主研发游戏。

不当竞争阻碍产业健康发展

中国游戏产业也面临很多问题：部分青少年过分沉迷游戏；游戏产业开发推广过程中涉黄、涉暴及过分虚构历史等乱象；企业同质化竞争；游戏出海缺乏对当地政策文化了解等。

第一，部分青少年过分沉迷游戏。江苏省东海县桃林镇中心小学副校长马路说，现在农村孩子痴迷手机游戏的越来越多，有些孩子因此厌学、产生暴力倾向，还有孩子因为痴迷游戏，早早辍学。

广东、江苏一些中学教师告诉记者，学校虽采取了一些限制性措施，但是学生玩游戏的现象依然很严重，有些学生在晚上熄灯之后常常玩到凌晨。全国政协委员于欣伟认为，大量的中小学生把网游当成自己最主要的兴趣爱好。

第二，涉黄、涉暴及过分虚构历史等乱象。记者了解到，一些游戏为了吸引人气，增加流量，有意添加一些暴力、情色等内容；部分游戏人物衣着暴露，人物身材设定成人化；一些游戏过分戏说、虚构历史。

全国人大代表龚曙光表示，现在的网络游戏，有涉黄、涉黑的。

第三，同质化竞争。受人口红利、IP红利、流量红利逐渐消耗等因素的影响，中国游戏市场收入增速由高速转向平缓，国内游戏企业竞争压力加大，同质化竞争严重。

一家游戏企业的商务经理说，特别是中小企业之间，通过一些不正当的竞争手段，来获取市场份额。主要表现在投放一些奇怪的广告，例如“丈夫不在家”“老婆不在家”等网页链接。此外，一些企业通过恶意压价的方式竞争，价格降低以后，企业为了回收成本，在制作和发行上，也会采取一些不正当的方式，获取回报。

业内人士指出，游戏开发过程中，因为缺乏版权保护等问题，容易出现同质化、模仿，甚至是抄袭等现象，严重影响行业健康发展。

此外，游戏出海过程中，国内企业由于应对海外市场经验不足，缺乏对海外人文历史和当地法律政策的了解，在出海的过程中也存在一些困难。

广州多益网络股份有限公司相关负责人表示，公司获取海外市场信息大部分来自各类报告，缺少实际交流的机会，对做海外市场的广告公司、落地活动或是新闻媒体等缺乏了解，制约了企业进一步“走出去”。

多措并举推动游戏产业规范发展

受访业内人士指出，游戏产业要想健康发展，一方面要探索实施游戏分级制度，另一方面也要通过加大人才培养、注重产权保护等措施解决行业自身存在的问题。

探索实施游戏分级制度。于欣伟说，北美、德国、日本等国家都是通过游戏分级来界定游戏的人群定位，以保护未成年人的成长，同时也为厂商开发游戏界定了标准和规则。于欣伟建议，尽快研究出台强制性分级标准。比如按年龄段和内容性质进行细分，确定不同游戏的适用人群。

加强人才培训。广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆表示，游戏行业的从业人员都是年轻人，素质参差不齐，对价值观的把握尺度不够到位，设计游戏时难免会出现与主流价值观不匹配。因此，企业需要加大人才培养力度，一方面通过定期培训机制，有针对性地加强对从业人员，特别是针对研发人员的主流价值观的培训，另一方面希望政府出台更多人才优惠措施，为游戏行业引进更多高质量人才。

加强知识产权保护。于欣伟表示，要打击盗版，尽快完善国内正版游戏市场，保障游戏开发者和从业者的共同利益。

广东省游戏产业协会认为，对于产品同质化、换皮肤等现象，要加强知识产权保护，尤其是对游戏创意的保护，以及对游戏IP孵化和培育方面的扶持，来支撑企业获得长线收入，充分调动游戏企业的积极性，促进更多创意的诞生。

加强出海能力建设。鲁晓昆表示，中国游戏积累多年，在技术积累、运营经验、用户获取、数据研究等领域均有优势，未来可充分发挥这些优势，加速海外市场布局。

广州多益网络股份有限公司企业负责人表示，希望有一些平台，可以让企业有机会与海外游戏公司、技术性公司交流。

(责编：杨曦、赵爽)