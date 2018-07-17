156个国家高新区前五月营收12.35万亿元

据新华社北京7月16日电 （记者陈芳、胡喆）记者16日从科技部了解到，进入2018年，国家高新区经济继续保持稳中有进、稳中向好的势头。今年1月到5月，156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元，同比增长8.13％；净利润7265亿元，同比增长8.78％；新注册企业数13.6万家，同比增长25.3％。

据悉，截至2017年底，国家高新区企业共设立境外研发机构994家。中关村在硅谷、以色列，上海张江在波士顿等地均建立了创新中心，深圳高新区规划建设10个海外科技创新中心，目前已有4家实际挂牌运行。

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