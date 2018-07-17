156个国家高新区前五月营收12.35万亿元

据新华社北京7月16日电 （记者陈芳、胡喆）记者16日从科技部了解到，进入2018年，国家高新区经济继续保持稳中有进、稳中向好的势头。今年1月到5月，156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元，同比增长8.13％；净利润7265亿元，同比增长8.78％；新注册企业数13.6万家，同比增长25.3％。
据悉，截至2017年底，国家高新区企业共设立境外研发机构994家。中关村在硅谷、以色列，上海张江在波士顿等地均建立了创新中心，深圳高新区规划建设10个海外科技创新中心，目前已有4家实际挂牌运行。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】