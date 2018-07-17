本报北京7月16日电 （记者张洋）日前，记者从公安部获悉，2018年上半年，全国机动车消费水平继续保持高位，驾驶人数量仍呈高速增长态势。截至6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，2018年上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于去年同期1594万辆的登记量，其中汽车保有量达2.29亿辆，2018年上半年新注册登记汽车达1381万辆。机动车驾驶人数量达3.96亿人，新领证驾驶人1325万人。

新能源汽车保有量激增，全国全面启用新能源汽车专用号牌。截至6月底，新能源汽车保有量达199万辆，其中纯电动汽车162万辆，占新能源汽车总量的81.4%，新能源货车24万辆，占新能源汽车总量的12.1%。

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