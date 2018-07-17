原标题：“而立之年”的国家高新区向高质量发展转变

1—5月营业收入达12.35万亿元

“而立之年”的国家高新区向高质量发展转变

科技日报北京7月16日电 （记者刘垠）今年1—5月，156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元，同比增长8.13%；净利润7265亿元，同比增长8.78%。这是记者7月16日从科技部获得的消息。

经过30年发展，国家高新区总数已达168个（其中有12个为今年新批）。“高新技术产业实现高质量发展，有力支撑我国现代化经济体系建设；新产业新业态加速发展，加快形成具有全球竞争力的创新型产业格局。”科技部高新司副司长曹国英说，国家高新区集聚全国近40%的高新技术企业，全国互联网百强企业中96家诞生于国家高新区，形成了以中关村、深圳、杭州等为代表的全球创新高地，诞生了一批如小米、华为、阿里巴巴等有世界影响力的高新技术大公司。

截至2017年底，国家高新区聚集了全国约50%的国家级科技企业孵化器和超过40%的在科技部备案的众创空间。在曹国英看来，30年间，国家高新区创新创业生态不断完善，自主创新能力不断提升，体制机制改革取得新进展，并持续践行绿色低碳循环的发展道路。

值得注意的是，国家高新区的聚集与辐射效应彰显。截至2017年，国家高新区集聚研究院所2900多家、各类大学800多所、企业技术中心11000多家。与此同时，156个国家高新区中，高新区GDP占所在城市比重超过20%的44个，超30%的20个，超50%的8个。

科技部火炬中心主任张志宏表示，2018年，国家高新区在有力支撑国民经济平稳健康发展、促进新旧动能接续转换的同时，呈现出几个新趋势。例如，由“量”的增长向更加注重“质”的提升转变，由以“硬投入”为主向更加注重打造“软环境”转变，由以土地出让、优惠政策为主向更加注重改革和营造创新创业生态转变，由单纯发展产业向更加注重科技、经济和社会全面协调可持续发展转变。

张志宏以杭州高新区为例指出，近五年固定资产投资平均增长仅0.5%，GDP年均增长9.4%，充分体现了更高质量、更有效益的发展。同时，国家高新区由自我发展向更加注重整合利用全球创新资源转变。截至2017年底，国家高新区企业共设立境外研发机构994家。

(责编：杨曦、赵爽)