原标题：财政部将采取五举措 支持农村金融发展

《证券日报》记者从财政部获悉，近年来，党中央、国务院高度重视农村金融改革发展工作，进行了一系列重要部署。财政部认真贯彻落实有关要求，综合运用税收优惠、贴息、奖补、保费补贴等手段，不断完善政策扶持体系，加大支持力度，创新政策工具，推动农村金融良性发展，助力稳增长、调结构、促就业。

财政部金融司有关负责人昨日表示，为加强农村金融服务，财政部会同有关部门出台了一系列税收优惠政策，并积极引导金融机构重点向农村地区倾斜，更多投向乡村振兴。截至2018年5月末，农业发展银行各项贷款余额达到4.95万亿元，较2017年年初增长20.16%，重点支持棉粮油收购、农业开发、农业产业化经营等领域，不断提升服务“三农”能力和水平。

“为缓解农业融资难、融资贵难题，实现财政金融协同支农的机制创新，财政部推动构建多层次、多样化、广覆盖的政府性融资担保体系。”上述负责人说，如大力推进全国农业信贷担保体系建设，成立国家农业信贷担保联盟有限责任公司，推动各地完成省级农业信贷担保公司组建；财政部联合有意愿的金融机构共同出资设立国家融资担保基金，带动各方资金扶持“三农”、小微企业和创业创新。同时，财政部将着力推动农业保险“扩面、提标、增品”，逐步形成了符合我国国情的多元化农业保险体系，为服务“三农”发挥了重要作用

上述负责人表示，财政部在公共服务领域积极推广运用PPP模式，通过市场化机制引入社会力量参与公共服务供给，扩大有效投资，并将农业等经济发展薄弱环节作为推进PPP的重点领域，加强政策指导，予以倾斜支持，努力填补农村地区公共服务供给不足的短板。截至2018年5月末，全国PPP综合信息平台项目管理库中共有农业项目53个，项目总投资额525亿元，其中落地项目20个，落地项目总投资额259亿元。

此外，财政部设立普惠金融发展专项资金，遵循惠民生、保基本、有重点、可持续的原则，重点推动农村金融机构回归本源，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和重点人群。

“下一步，财政部将积极落实中央1号文件有关精神，用实用好现有政策，同时结合农村金融改革发展需要和相关政策执行效果，不断完善和优化政策措施，更好地支持农村金融健康发展。”上述负责人说，一是巩固和提升政策效果，会同有关部门做好税收优惠政策落实工作，继续推动农业信贷担保服务网络向市县延伸，更好地发挥农业保险强农惠农作用。二是进一步加大金融支农力度，促使金融资源更多流向农村地区，引导社会资本规范参与农业PPP项目，持续推动农村基础设施和公共服务提档升级。三是加快推进国家融资担保基金筹建工作，通过设置合作条件、实行逐级穿透、强化监督惩戒等手段，强化对省级融资担保机构的业务指导和规范引导，带动地方各级融资担保机构共同落实基金设立目标。四是支持地方开展特色农业保险，探索开展三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点工作，加快建立多层次农业保险体系。五是进一步优化财政支持普惠金融发展政策，充分发挥财政资金的正向引导作用，让政策更加聚焦于小微企业和“三农”主体。

(责编：杨曦、赵爽)