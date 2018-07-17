税务机构改革后迎来首个纳税征期 服务更高效

原标题：税务机构改革后迎来首个纳税征期 服务更高效程序更简洁

税务机构改革后迎来首个纳税征期

系统更便捷服务更高效程序更简洁

这个征期不一样!一样的办税服务厅,可以办更多的业务；一样的办税窗口,可以一次性办理所有事项了……今年7月的纳税申报期不同以往,这个纳税申报期,是省级、市级新税务机构挂牌成立后的首个纳税申报期,纳税人感受到了更加便捷、高效的办税体验。

系统更便捷

纳税人第一个暖心的感受,来自于可以一个平台申报所有税费种类。

征期开始后,甲骨文软件研究开发中心(北京)有限公司的税务经理张帆第一时间就发现申报系统发生了可喜变化。他只需通过登录北京市网上税务局(企业版)的统一办税平台,就可使用多个板块办理所需业务,包括原国税、地税业务客户端,以及税务局官方网站。

“我觉得太贴心了,这次税务局在网站升级时,保留了原国税、地税办税客户端及网页端的原貌,熟悉的界面申报起来十分熟稔,不需要再重新学习。”张帆还记得之前的征期里,公司办税员在线申报国税、地税报表时总是略显“慌乱”。“我们需要首先登录北京市国税办税软件申报增值税、企业所得税及财务报表,而后再登录北京市地税办税软件进行印花税及附加税的申报,申报完成后还需要分别登录国税、地税的办税网页进行申报表及相关资料的下载”。

沃浦(北京)科技公司的办税人员对合并之后的申报系统也赞赏有加。“报税系统是我们与税务局最基本的接触方式。现在只需要一次数字证书的认证登录,就能一站申报原国税、地税的业务。从第一个征期我们就可能感受,税务合并真正地为办税人节省了时间,减少了企业办税工作量。”

在公司的电脑前坐下,进入电子税务局,申报、打印,一气呵成,转眼工夫,舟山市定海金湾马目泥螺养殖专业合作社的颜黎明已经完成了本月公司的全部税务申报。这个征期,让这位从业30年的老会计感慨万千。颜黎明从上个世纪就开始做会计,对时隔24年国地税的再聚首,老颜感慨万千又赞叹不已。他坦言:“跟税务打交道打了半辈子,见证着税务机构的不断改革和变化,每一次改革都能给纳税人带来利好。”

服务更高效

纳税人第二个惊喜的感受,来自于12366电话咨询更便捷高效。

这个征期,利亚德光电公司的税务会计卫永林像往常一样,先在增值税申报界面进行申报,暂时保存后进入原地税申报系统,但找不到城建税教育附加税申报模块。怎么办?打12366?根据以往经验,卫永林有点担心电话接通需要等待,但是跑去税务局又太远。

令人惊喜的是,电话居然一打就通了。12366的工作人员耐心地告诉卫永林,现在城建税教育附加税申报业务挪到增值税申报界面,“两税一费”现在真正实现了在一个系统里申报。

“这个征期,我先后两次拨打了12366,没想到都是很快就接通了。这比以前改进了很多,以前可能要等一段时间才能接通。”卫永林不无惊喜地说。

程序更简洁

纳税人第三个感受,来自于办税程序的简洁。

北京搜狐新媒体信息技术公司的税务主管庞丽觉得这种感受是更“轻松”了。“税务合并后原国地税实现统一资料归档,同一资料只需要报送一套,同一涉税事项只需申请一次,对企业报送办税资料方面也提供了极大的便利,企业办税实现了‘减负’”。

王雪靖则将这种变化生动地总结为由“厚”变“薄”。

在文思海辉技术公司的税务会计谢静看来,这种程序简洁,还体现在国地税对政策的解释更加严谨、统一,避免了纳税人对政策理解的偏差,降低了纳税风险。谢静回忆说,他们企业曾经在咨询办理一次对外付汇的过程中,国地税两个税务所对增值税和附加税费的缴纳时限规定有差异,本来是同时缴纳的税款分属国地税管辖,让公司在办理的过程中无所适从。“现在好了,国地税成了一家人,再遇到类似问题,能够按照统一的指示来执行,再不用担心申报出问题啦!”

“国地税合并后办税时间压缩一半,报送资料精简一半,办事效率至少提高了一倍。”中国农业银行赣州章贡支行办税员李琳深有感触地说。

(责编：杨曦、赵爽)