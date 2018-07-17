原标题：今年楼市调控政策落地近200次 环京圈首付分期等违规仍存

6月份首套房贷款执行基准利率上浮15%以上的银行数量增加明显，或将成为市场主流

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。即使是面对持续的强监管，仍有违规者试图游离于监管之外。

2018年已经过半，有统计显示，今年全国各地出台有关房地产市场调控政策已接近200次。不过，《证券日报》记者调查发现，虽然各地房地产市场调控政策保持高强度，但环京楼市依然存在首付分期等违规现象。

环京楼市

首付分期依旧高调

自去年以来，各地房地产市场调控政策不断升级。6月份，楼市调控政策仍在陆续出台，西安、长沙、杭州等地还针对企事业单位提出“限购”措施。某房产研究院统计数据显示，今年以来，全国各地出台的有关房地产市场调控政策已接近200次。

不过，虽然调控政策严厉，但是环京楼市依然存在首付分期等违规现象。今年年初，《证券日报》记者曾报道过环京楼市首付分期现象，近日记者再赴环京地区进行回访调查并发现，仍有部分开发商打着首付分期的广告向购房者推销期房，多位楼盘销售也用“下半年政策趋严”、“下半年限购松绑楼市涨价”等不同说法催促看房者签订认购协议。

据《证券日报》记者了解，按照环京地区某城市目前的政策，有资格的购房者申请个人首套住房贷款，首付款比例不低于30%；已经拥有1套及以上住房，或者无法提供当地3年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的非当地户籍居民家庭，暂停在当地购买住房；补缴的社会保险或纳税证明不得作为购房有效凭证。

但是，目前多个新楼盘对于外地购房者执行“首付最低10%+3年内还清开发商40%+3年后50%商业贷款”的流程。还有个别房源可做首付低至5%的分期。除此之外，购房者也可自由选择首付最低30%、50%或全款。同时，对于选择不同首付的购房者实行不同的单价，首付越低，单价越高，有楼盘首付5%与30%每平米单价相差达到3500元。

按照楼盘销售的说法，购房者可以根据自身情况，灵活选择“分期方式”。以首付10%为例，购房者签订认购协议后需直接支付10%房款，剩下的40%分五次支付给开发商，每隔三个月还一次。

在《证券日报》记者调查过程中，多个楼盘销售表示，“目前环京楼市处于低点，近期有所回升，是入手的好时机。”

全国首套房贷款利率

持续上升

融360统计数据显示，今年6月份，全国首套房贷款平均利率为5.64%，相当于基准利率1.151倍，环比5月份上升0.71%，与去年6月份首套房贷款4.89%的平均利率相比，上浮了15.34%。全国首套房贷款平均利率自2017年1月起已经连续18个月上升。

在融360监测的35个城市中，首套房平均利率最低为上海的5.16%，而首套房贷款利率超6%的城市有4个，其中东莞最高，达到6.13%。

具体来看，6月份，全国533家银行分(支)行中，有169家银行首套执行基准利率上浮10%；164家银行首套执行基准利率上浮15%；116家银行首套执行基准利率上浮20%；25家银行首套执行基准利率上浮25%；16家银行首套执行基准利率上浮30%。

对比5月份的情况，6月份首套房贷款执行基准利率上浮15%以上的银行数量增加明显，或将成为市场主流。

统计数据显示，二套房全国平均利率为6.01%，随着首套房贷款利率的不断上浮，首套房和二套房平均利率的差距在逐渐缩小。

就北京地区而言，从2016年“9·30新政”到2017年“3·17新政”，北京地区楼市调控持续升级。2017年，北京地区个人住房按揭贷款的利率一路走高，首套房贷款利率从元旦的九折上调为年底的基准利率上浮5%。

随着房地产调控的进一步加码，截至2018年上半年末，京城多家银行首套房贷款利率执行基准利率上浮10%的标准，还有不少银行的上浮比例达到15%-30%，还有个别银行暂停了按揭贷款。

某股份银行银行工作人员对《证券日报》记者表示：“我行近期调整了业务方向，目前主做经营贷等贷款，按揭贷款不做了。”

《证券日报》记者算了一笔账，按照等额本息还款法计算，经过半年的调整，贷款100万元，首套房贷款利率执行基准利率上浮5%、25年期，月供为5930.69元；首套房贷款执行基准利率上浮10%、25年期，则月供升至6075.36元。

(责编：杨曦、赵爽)