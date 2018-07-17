原标题：房地产业遭遇“资金小年” 下半年投资增速大概率放缓

7月16日，国家统计局公布的数据显示，今年前6个月全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比前5个月份回落0.5个百分点。

“上半年房地产开发投资增速先高后低，呈现出‘抛物线’走势，即第一季度增速升至顶点后，第二季度缓步下滑。”58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，总的来看，尽管当前房地产市场开发投资仍较为强劲，但预计高速增长的可能性不大。

今年以来，虽然各地频繁出台楼市调控政策，但从销售来看，今年前6个月，商品房销售面积为77143万平方米，同比增长3.3%，销售额为66945亿元，同比增长13.2%。可以看出，房地产市场仍处于扩张态势。

究其原因，中国房地产业协会名誉副会长童悦仲在昨日举办的国是论坛上分析称，一方面是因为这些调控手段没有触及根本问题，即土地财政问题；另一方面，对于普通老百姓而言，受过去近20年房地产业的高速增长，“赚钱效应”的印象依然存在，因此对于炒房仍有冲动；此外，今年上半年各城市的“抢人大战”，也使得部分地区的限购政策被突破。因此，预计下半年房地产开发投资和销售情况还将继续保持增长态势，但增速有望放缓。

民生银行研究院宏观分析师王静文也认为，下半年房地产投资将会大概率放缓。今年上半年，房地产调控政策仍在加码。从5月份以来住建部约谈部分地方政府，到七部委点名批评30个城市房地产乱象，再到棚改货币化政策的收紧，均预示着房地产调控仍将保持从严从紧态势。目前全国房地产总库存已降至低位，且各地都在加大推地力度，但由于受到限价政策约束，融资环境不断收紧，企业开发意愿不强，竣工速度更是出现了负增长。而在土地购置费递延支付的因素消退后，预计房地产投资增速将继续放缓。

今年前6个月，房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比前5个月回落0.5个百分点。上海易居研究院智库研究中心总监严跃进对记者表示，从房企到位资金情况来看，可以明显看出今年是“资金小年”，而这从近期包括轨道交通、棚改等领域的资金风险管控可以得到体现。在此背景下，预计房企在第三季度会采取降价的销售方式，以此加速资金回笼。

(责编：杨曦、赵爽)