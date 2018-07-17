下半年物价有望延续温和态势

新华社北京7月16日电（记者陈炜伟、安蓓）国家统计局新闻发言人毛盛勇16日说，中美贸易摩擦对全国居民消费价格（CPI）影响非常有限，下半年CPI有望延续温和上涨态势。

“从目前情况看，价格运行比较平稳，主要是进口大豆的价格可能会有一定上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。”毛盛勇在国新办当日举行的新闻发布会上说。

毛盛勇分析说，大豆及豆类相关品在CPI中的权重比较小，豆类的下游产品，主要是豆粕饲料可能会推高一些猪肉或鸡蛋类产品的价格，此外豆类也会影响食用油价格。“从今年上半年看，我国猪肉和食用油价格还处于比较低的水平，猪肉价格同比下降12.5%，食用油价格下降1%，即使价格有一点上升，对整个CPI的影响也非常有限。”

最新数据显示，上半年全国居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅比一季度回落0.1个百分点。毛盛勇说，当前货币政策稳健中性，有利于价格保持总体稳定。

“从影响CPI的三大构成来看，食品价格方面，这些年我国粮食产量丰产丰收，为食品价格平稳运行奠定较好基础。从服务价格看，今年上半年一部分地区完成阶段性医疗服务价格改革任务，下半年服务价格上涨压力有所减轻。从工业消费品价格看，一方面，今年PPI涨幅比去年同期有所回落，减轻了对下游工业消费品价格的传导压力；另一方面，工业消费品总体来说供过于求，价格上涨的压力不太大。”他分析说。

他表示，中国推进高水平对外开放，今年还要大幅增加进口，这有利于扩大国内供给。综合这些因素看，今年下半年我国居民消费价格能够延续温和上涨的水平。

毛盛勇说，今年上半年我国经济运行主要指标总体比较平稳，中美贸易摩擦对整体经济运行影响有限。由美国单方面挑起的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响。当前世界经济深度融合，产业链全球化布局，所以也会影响全球经济复苏和世界贸易持续增长。中美贸易摩擦对中国经济的影响，下一步的走势还需要进一步观察。

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