一图读懂2018上半年主要经济指标

国家统计局7月16日发布的宏观经济数据显示，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下了良好基础。下一步，要坚持推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳保持在合理区间

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