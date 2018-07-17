上半年中国经济“成绩单”超预期 七大指标亮眼

中新网客户端北京7月16日电(记者 李金磊)上半年中国经济“成绩单”今日出炉，一系列指标尤为亮眼：GDP增速超预期；物价涨幅处于调控目标之内；收入增速快于人均GDP增速；就业形势继续稳中向好；居民人均消费支出增速加快；民间投资和制造业投资回升；经济转型升级取得新成效。

上半年GDP增速超预期

初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%。

记者注意到，上半年GDP增速超过此前市场预期。 GDP增速连续12个季度保持在6.7%-6.9%的中高速区间。

物价涨幅处于调控目标之内

上半年居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%，涨幅比一季度回落0.1个百分点，处于年初制定的3%左右的调控目标之内。

物价呈现温和上涨的态势，这也说明整个市场供求基本平衡。北京大学经济学院教授曹和平表示，中国经济上半年给下半年开了一个好头，下半年物价预计会稳步运行。

收入增速快于人均GDP增速

上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。

国家统计局新闻发言人毛盛勇说，今年上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度。

此外，城乡居民收入差距缩小，城乡居民人均收入倍差2.77，比上年同期缩小0.02。

就业形势继续稳中向好

就业是民生之本。6月份，全国城镇调查失业率为4.8%，与上月持平，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，与上月持平，比上年同月下降0.2个百分点。二季度末，外出务工农村劳动力总量18022万人，比上年同期增加149万人，增长0.8%。

毛盛勇说，从就业来看，全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这个水平是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平

城镇调查失业率下降，农民工就业数量增加，就业形势继续稳中向好，着得益于经济平稳增长的有力支撑，也是就业政策强力助推的结果。

居民人均消费支出增速加快

上半年，全国居民人均消费支出9609元，同比名义增长8.8%，比一季度加快1.2个百分点，扣除价格因素实际增长6.7%，加快1.3个百分点。

居民人均消费支出增速加快，这得益于就业形势稳定，居民收入稳步增长，消费也就有了更多的“真金白银”。

民间投资和制造业投资回升

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资上半年增速尽管比一季度回落1.5个百分点，但民间投资和制造业投资双双回升。

上半年，民间投资184539亿元，同比增长8.4%，比上年同期加快1.2个百分点。制造业投资增长6.8%，增速连续三个月回升，比一季度加快3.0个百分点，比上年同期加快1.3个百分点。

经济转型升级取得新成效

评价经济发展不仅要看增速，更要看质量和结构。

数据显示，经济结构继续优化。上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点；占国内生产总值的比重为54.3%，比上年同期提高0.3个百分点，高于第二产业13.9个百分点。最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，高于资本形成总额47.1个百分点。绿色发展稳步推进。从节能减排看，上半年单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。(完)

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