稳中有进：156个国家高新区今年前五月共实现营业收入12.35万亿元

新华社北京７月１６日电（记者陈芳、胡喆）记者１６日从科技部了解到，进入２０１８年，国家高新区经济继续保持稳中有进、稳中向好的势头。今年１月到５月，１５６个国家高新区共实现营业收入１２．３５万亿元，同比增长８．１３％；净利润７２６５亿元，同比增长８．７８％；新注册企业数１３．６万家，同比增长２５．３％。

科技部火炬中心主任张志宏介绍了国家高新区发展呈现的新趋势：一是国家高新区坚持以创新为第一动力，由“量”的增长向更加注重“质”的提升转变；二是国家高新区不断优化园区发展环境，由以“硬投入”为主向更加注重打造“软环境”转变；三是国家高新区不断塑造新的发展优势，由以土地出让、优惠政策为主向更加注重改革和营造创新创业生态转变；四是国家高新区不断提升国际竞争力，由自我发展向更加注重整合利用全球创新资源转变；五是国家高新区积极践行新发展理念，由单纯发展产业向更加注重科技、经济和社会全面协调可持续发展转变。

张志宏介绍，近几年国家高新区依托良好的创新创业生态，新注册企业和高成长企业快速增长，新技术、新产业、新模式、新业态在国家高新区内不断涌现，国家高新区内瞪羚企业从２０１４年的１５４２家增长到目前的２５７６家；独角兽企业从２０１６年的１０４家增长到目前的１２５家，占全国７６．２％。

据悉，截至２０１７年底，国家高新区企业共设立境外研发机构９９４家。中关村在硅谷、以色列，上海张江在波士顿等地均建立了创新中心，深圳高新区规划建设１０个海外科技创新中心，目前已有４家实际挂牌运行。

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