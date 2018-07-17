发改委：推动地方进一步放开竞争性领域和环节价格

人民网北京7月17日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人严鹏程在会上介绍价格方面改革，按照党中央、国务院决策部署，2017年国家发改委启动了新一轮地方定价目录修订工作，推动地方进一步放开竞争性领域和环节价格，最大限度缩减政府定价范围，地方定价项目再削减30%。
严鹏程表示，截至目前，除西藏、新疆外，已完成对29个省份定价目录修订的审定批复工作。通过此轮修订，地方政府定价项目在2015年缩减55%、平均保留45项左右的基础上，进一步缩减到平均32项左右，缩减幅度达30%，竞争性领域和环节价格已基本放开。保留的定价项目主要集中在供排水、燃气、电力、交通运输、环境保护、教育、医疗、养老、殡葬、文化旅游、保障性住房、重要专业服务等领域。
严鹏程指出，根据《价格法》，地方定价目录是地方政府依法行使定价权力，履行定价职责的依据。新版地方定价目录的颁布实施，有利于进一步厘清政府与市场的定价权力边界，确保在目录之外无定价权，将价格改革和简政放权的成果以目录的形式固定下来；也有利于进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，增加价格反应灵活性，释放和激发市场活力，促进我国经济高质量发展。
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