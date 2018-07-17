发改委：已限制失信被执行人乘坐飞机1222万人次

人民网北京7月17日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人严鹏程在会上介绍，在法院执行领域，截至6月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1123万例，累计限制购买机票1222万人次，限制购买动车高铁票458万人次，限制担任企业法定代表人、董事、监事和高管28万人次，280万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行义务。

严鹏程指出，关于社会信用体系建设进展情况，重点介绍三个方面的情况：

一是联合奖惩措施持续显威。在法院执行领域，截至6月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1123万例，累计限制购买机票1222万人次，限制购买动车高铁票458万人次，限制担任企业法定代表人、董事、监事和高管28万人次，280万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行义务。随着联合惩戒作用日益凸显，失信被执行人自动履行率逐步提高，失信名单数呈下降趋势。在税收征管领域，各级税务机关累计公布税收违法“黑名单”案件10340件，今年上半年共新增公布2781件。各级税务机关共对“黑名单”当事人实施惩戒1.5万户次。

二是统一社会信用代码基本实现全覆盖。全国企业、社会组织、机关事业单位存量代码转换率已达100%，个体工商户存量代码转换率达99.6%。统一社会信用代码在各领域得到广泛应用，基本实现“一照一码”走遍天下。

三是“诚信建设万里行”主题宣传活动正式启动。“诚信建设万里行”主题宣传活动是新闻战线推动诚信建设的一项重要举措，既围绕我国诚信建设整体情况，大力宣传正能量、弘扬主旋律；又聚焦群众反映集中的突出问题，开展舆论监督报道。这里，再次邀请在座的记者朋友积极参与这一活动，共同营造“知信、用信、守信”的良好氛围。

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