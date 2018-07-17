IMF: 各国应共同努力，在不增加关税的情况下解决分歧

中国日报华盛顿7月16日电 （记者 赵焕新）当地时间7月16日上午，国际货币基金组织发布了最新《世界经济展望》。该报告指出，目前全球贸易处于紧张状态，并且，一些发达经济体对全球经济一体化的支持在减弱，这也给经济前景蒙上阴影。

报告说，过去几个月，美国对各类进口加征关税，引起贸易伙伴采取报复措施。与此同时，北美自由贸易协定以及英国与欧盟其他国家之间的经济安排正处于重新谈判之中。

报告指出，贸易紧张局势的加剧可能损害商业和市场情绪，从而削弱投资和贸易。除了对市场情绪的直接影响外，贸易措施的激增还可能导致贸易行动的潜在范围更加不确定，从而阻碍投资。同时，贸易壁垒的扩大会提高可贸易品成本，破坏全球供给链，并减缓新技术的传播，从而降低生产率。

作为政策重点，该报告指出，多边合作仍是应对跨境挑战的关键所在。开放、基于规则的多边贸易体系下的全球经济一体化提高了人们的生活水平，促进提升了生产率，并促使创新在全球范围内传播。为了维持和扩大这些进展，各国应共同努力，进一步降低贸易成本，在不增加关税和非关税壁垒的情况下解决分歧。

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