IMF: 各国应共同努力，在不增加关税的情况下解决分歧

中国日报华盛顿7月16日电 （记者 赵焕新）当地时间7月16日上午，国际货币基金组织发布了最新《世界经济展望》。该报告指出，目前全球贸易处于紧张状态，并且，一些发达经济体对全球经济一体化的支持在减弱，这也给经济前景蒙上阴影。
报告说，过去几个月，美国对各类进口加征关税，引起贸易伙伴采取报复措施。与此同时，北美自由贸易协定以及英国与欧盟其他国家之间的经济安排正处于重新谈判之中。
报告指出，贸易紧张局势的加剧可能损害商业和市场情绪，从而削弱投资和贸易。除了对市场情绪的直接影响外，贸易措施的激增还可能导致贸易行动的潜在范围更加不确定，从而阻碍投资。同时，贸易壁垒的扩大会提高可贸易品成本，破坏全球供给链，并减缓新技术的传播，从而降低生产率。
作为政策重点，该报告指出，多边合作仍是应对跨境挑战的关键所在。开放、基于规则的多边贸易体系下的全球经济一体化提高了人们的生活水平，促进提升了生产率，并促使创新在全球范围内传播。为了维持和扩大这些进展，各国应共同努力，进一步降低贸易成本，在不增加关税和非关税壁垒的情况下解决分歧。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】