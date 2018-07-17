三大重要判断，告诉你中国经济底气哪里来

7月16日上午，国家统计局召开新闻发布会，公布了2018上半年中国经济成绩单，用四个字评价就是“稳中向好”。上半年国内生产总值同比增长6.8%。

当晚，央视财经频道邀请到国家统计局总经济师盛来运以及国务院发展研究中心产业经济部部长赵昌文做客演播室，重磅解读。

上半年中国经济宏观稳、中观进、微观好

盛来运：宏观稳 体现在“三稳一改善”

国家统计局总经济师 盛来运：就是增长稳、就业稳、物价稳和国际收支改善这些方面，这也是我们经常观测宏观经济运行态势的四大指标。

“增长稳”，半年报显示上半年增长了6.8%，二季度是增长6.7%，这已经是中国经济连续12个季度运行在6.7%—6.9%这样一个区间，所以增长的稳定性很强的。

“就业稳”，而且是稳中向好，我们今年一季度首次发布了调查失业率数据，6月份是4.8%，连续三个月运行在5%以下。而且还有城镇新增就业的总量数据，上半年新增就业是572万人，完成了全年68%。

“价格稳”，CPI的价格指数今年1—6月份基本上都是在2%上下波动。

“一改善”，就是国际收支不断改善，上半年货物贸易的顺差是九千多亿元，与上年比是大幅度收窄，收窄26.7%，但是我们外汇储备还是保持了3.1万亿（美元）以上。

所以总体从这几大指标来看，上半年经济运行总体平稳，在合理区间，亮点非常多。

赵昌文：中观进，可以从三个方面观察

国务院发展研究中心产业经济部部长 赵昌文：一个方面就是从投入的角度，整个投资，特别是制造业的投资保持稳步向好这样一个趋势。今年上半年制造业投资增长6.8%，和过去比如说去年大概是4%—5%这样一个区间，以及2016年最低一个季度是2.8%这样一个水平，确实表现出一个很好的变化。制造业投资其实是反映企业家信心和实体经济一个非常重要的信号。

第二个从供求关系，供求平衡这样一个变化来观察中观进。那么我们今天公布的数据里面有一个产能利用率的指标，76.7%，这个实际上反映了整个经济，特别是实体经济部门供求关系正在发生很积极的变化。和过去比起来，2016年一季度是72.9%，相比新数据是个很大的变化，不仅是总体的利润率变化，很多产业部门利用率都有所提升。过去这几年去产能力度比较大的钢铁，煤炭，它的产能利润率都是有所提升的。

第三个方面从产业的结构优化来观察，比如像高新技术产业和装备制造业的增长速度是明显快于规模以上工业增长速度，还有一个是服务业增长的速度都是比较好的，所以我想这三个方面足以可以看得出来中观进。

盛来运：微观好，主要是体现在两个方面

国家统计局总经济师 盛来运：一个是企业的利润在不断改善，另外一个方面是居民收入在继续增加，这个都是两个微观经济主体的一个表现。从企业利润角度来讲，今年是1—5月份，规模以上工业企业利润是增长到12.5%，而且比一季度还是有所加快，加快了4.9个百分点，这个是很了不起的。因为前两年大家记得，我们发布数据的时候说宏观好，微观不好，那个时候工业品生产价格持续下滑，企业利润是下降的，去年是增长21%。所以今年上半年企业的利润是在去年增长21%的基础之上，继续在有所改善，这个是一大亮点。

从居民角度来看，居民的收入是在继续稳定增加的，根据国家统计局的调查是上半年全国的居民可支配收入增长8.8%，扣掉物价以后是增长6.6%，这个速度跟GDP总量增长速度6.8%是差不多的。

所以从这两个微观主体角度来看，微观的经济是表现不错的。

赵昌文：微观好还体现在企业效益变好

国务院发展研究中心产业经济部部长 赵昌文：不仅仅是利润总额增长，关键是很多行业的利润率有明显提高。比如像今年上半年公布的工业主营业务收入利润率6.36%，这个数字其实是比过去有很大提高，这是一个非常积极的变化。另外，微观好也体现在我们越来越多的人愿意创业，越来越多企业市场主体的诞生，我们也有一个数据，每天注册的新登记企业数达到1.18万。

世界经济面临挑战 危中有机

盛来运：充分重视中美贸易战的长期性 复杂性 艰巨性

国家统计局总经济师 盛来运：今年外部环境一个最大的挑战，就是美国执意在世界范围内挑起贸易摩擦，尤其是针对中国的贸易争端不断升级，确实给世界经济的稳定复苏带来很大的不确定性。从上半年我们半年报数据来看，它的影响还没有完全的显现，但是我觉得这件事还是要高度重视，因为美国发动了贸易摩擦是世界范围的，不仅仅是针对中国。不确定性本身就是风险，因为不确定性不光是影响人的预期，还会影响大家投资消费的行为，尤其是针对中国的这个贸易争端，实际上还是对中国产业包括产业链，全球范围内的产业链、产业布局都会带来很大影响，对这个问题要高度重视，要深入进行研究。

盛来运：面对贸易战 坚定信心 保持定力

国家统计局总经济师 盛来运：我觉得中美贸易争端要做好打持久战的准备，同时我们一方面要看到它的影响，还要坚定信心，保持定力。因为现在我们是站在道义的制高点，我们是坚持多边主义，坚持自由贸易，反对单边主义，反对保护主义，我们是顺应全球化的趋势，我们在维护公平自由贸易竞争的规则。中国有句话叫得道多助，我们要保持定力。

盛来运：中国最大优势是市场空间广阔 消费潜力大

国家统计局总经济师 盛来运：我们中国的市场空间非常大，我们最大优势和潜力是市场空间广阔，消费潜力大，回旋余地大，所以我们可以用时间换空间，最终赢得中美贸易争端的胜利。

盛来运：主动作为 化危为机

国家统计局总经济师 盛来运：要化危为机，要主动作为。这一次争端实际上也是一个倒逼机制，可以倒逼我们进一步的改革开放，可以倒逼我们进一步的加大改革和转型升级，包括调整我们一些产业结构。因为以前中国是世界工厂，有相当一部分的产品我们是为满足发达国家的一些消费，那么在目前的环境条件下，我们必须加大创新。

盛来运：以确定性的转型升级和进一步的改革开放应对不确定性的风险挑战

国家统计局总经济师 盛来运：要主动去开放和升级，争取要把这种危机和挑战转化成为一种促进中国改革开放和转型升级的机遇。

赵昌文：贸易战带来的不确定性可能对实体经济和金融市场预期产生扰动

国务院发展研究中心产业经济部部长 赵昌文：中美这次贸易争端涉及到了很多方面，虽然表现在贸易上，但是实际上给整个经贸领域都会带来一些影响，而且不仅仅是对中国的影响，也包括对世界的影响。中美贸易争端大家都很清楚，是美国主动发起的，我们被迫应战，实际上我觉得是危与机并存，或者说在这个不确定性背后是既有风险也有机遇，因为风险与机遇原本就是相伴相生的问题。那对我们来说最大的风险是什么呢？有可能对于中国经济的发展，对实体经济的发展，对金融市场的预期带来一个很大的扰动效应，而这个扰动效应会改变投资者的行为，从而带来一些影响。所以从这个意义上来说，必须做好风险管理，包括通过进一步加强我们这种监管，进一步深化改革开放，来提高应对风险管理的能力。

赵昌文：贸易战让我们认识到掌握关键技术的重要性 紧迫性

国务院发展研究中心产业经济部部长 赵昌文：这也可能是我们进一步提升自己发展的一个很好的机遇，而这种机遇背后其实我们可以从多个方面去观察。比如说它可以使得我们进一步认识到我们发展的不足，发展存在的短板，特别是在关键技术、核心技术上受制于人的境况。 也许过去觉得我们是和美国有差距，但是并没有意识到这种差距其实是很大的，那么由此会形成一个更加强大的共识，我们必须要努力去解决这些关键的技术和核心技术的短板。还有一个方面，其实中国改革开放40年的发展，很大程度上取得的成绩就是因为改革开放，所以我想借这次中美贸易争端这样一个事件，进一步来推动开放和深化改革，这也是我想中美贸易争端带给我们的一次机遇，上上下下各个方面形成共识，进一步深化改革推动开放。

下半年中国经济仍会保持稳中向好态势

盛来运：支撑中国经济最大的底气是转型升级

国家统计局总经济师 盛来运：从目前的情况来看，我觉得下半年还会继续保持总体平稳，稳中向好，稳中提质的这个态势。主要是我觉得支撑中国经济稳中向好的条件和潜力还是比较多，努力的条件还是比较多，最大有利条件我认为是中国经济的转型升级态势良好，经济运行稳定性、协调性、可持续性在不断增强。中国经济增长率连续12个季度保持在6.7%和6.9%这样一个区间，这不是偶然的，因为中国经济经过近七年多的调整，已经成功地从原来高速增长切换到中高速增长，这个换挡可以说是比较成功。另外更重要一点我觉得是转型升级的态势良好，一方面是从产业结构来看，这几年中国经济产业结构实现了一个由工业主导开始向工业服务型共同拉动经济增长的结构在转换，而且服务业对经济增长的贡献率在不断地提升，成为增长的主动力。今年上半年仍然延续了这个趋势，上半年服务业占GDP比例是54.3%，比去年提升了3个百分点左右，而且对GDP增长贡献率达到60%。这个是底气之一。

还有一个底气表现在需求的结构也在不断升级，就是原来的投资拉动向投资消费、进出口共同拉动，尤其是消费对经济稳定运行支撑作用明显增强，上半年一个数据是三大需求中最终消费对GDP增长的贡献率达到78.5%，比去年提升了14个百分点。

这两个方面就决定了中国经济运行的稳定性、协调性在增强，中国经济保持稳中有进、稳中向好一个最大的底气。

赵昌文：支撑中国经济的底气来自于推动高质量发展的决心

国务院发展研究中心产业经济部部长 赵昌文：我认为中国经济最大的底气来自于这么几个方面，一个就是我们推进高质量发展的信心和决心，第二个就是来自于我们对全面深化改革和推进开放的信心和决心，第三个就是十九大报告讲的，全体人民对美好生活的向往追求，以及为此而不懈的持续的努力，这就是我们最大的底气。当然我们客观上也有很多有利的条件。虽然我们和美国是有差距的，但是就世界来说，就我们自身比较来说，中国产业升级的速度还是比较快的，特别是从制造业部门来看，我们中高技术的制造业部门的出口占整个制造业的比例应该是一直保持上升的。过去几年包括美国欧盟和日本在内这个指标是下降的。这其实从一个侧面反映了中国制造业部门国际竞争力的提升，也是我们这种底气所在。

(责编：王吉全)