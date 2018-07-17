中国经济彰显底气信心十足

7月16日，中国经济半年报正式发布：上半年国内生产总值同比增长6.8%。

如何看待当前经济形势？

国家统计局新闻发言人毛盛勇：“总的来看，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。”

十大指标勾勒稳中向好态势

“上半年经济数据表明，中国经济稳中向好的发展态势明确，迈向高质量发展的基础进一步加强，抵御各种风险和挑战的能力进一步提高。”国务院发展研究中心研究员张立群接受光明日报记者采访时说。

看增速：上半年GDP同比增长6.8%。一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度稳定运行在6.7%到6.9%的中高速区间；

看就业：全国城镇调查失业率连续3个月都低于5%，5、6月份为4.8%，这是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来的最低水平；

看价格：全国居民消费价格CPI上涨2.0%，呈现温和上涨态势，说明整个市场供求基本平衡。全国工业生产者出厂价格PPI同比上涨3.9%，涨幅较上年同期回落2.7个百分点；

看产业：第三产业增加值占GDP的比重达到54.3%，比上年同期提高了0.3个百分点；服务业对经济增长的贡献达60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点；消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点；

看市场主体：今年上半年，日均新设市场主体1.81万户，“放管服”改革持续深入，创业创新不断发展；知识产权保护力度进一步加强，全国专利行政执法办案总量同比增长29.5％，营商环境和创新环境进一步优化；

看新供给：高技术产业、装备制造业和战略性新兴产业增加值分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速；

看绿色发展：清洁能源消费在整个能源消费中的比重，比上年同期提高了1.5个百分点；万元国内生产总值的能耗同比下降3.2%，降幅要高于3.0% 的预期目标。

上半年经济运行平稳，结构优化升级，动能加快转换，质量效益提升，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固，服务业对经济增长的压舱石的作用继续巩固。毛盛勇强调：“当前外部环境不确定性增多，国内结构调整正处于攻关期。这种成绩的取得来之不易。”

改革不断深化韧性进一步增强

6月份，综合PMI产出指数为54.4%，制造业采购经理指数为51.5%，非制造业商务活动指数为55.0%，持续在扩张区间运行。“受益于供给侧结构性改革深入推进，市场预期总体向好。”毛盛勇表示。

结构性去产能继续深化，上半年全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高0.2个百分点，比上年同期提高0.3个百分点；去库存成效突出，6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%；企业杠杆率和成本继续下降。5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点。短板领域投资快速增长，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长35.4%和15.4%，分别快于全部投资29.4和9.4个百分点。

“供给侧结构性改革持续性推进，使企业对市场竞争环境的适应能力普遍加强，市场内生性需求增长能力有所增强。”张立群通过分析作出判断，“无效供给退出，高质量供给逐步增加，企业效益持续改善，行业生态环境改进，中国经济基本面有明显改善。”

下半年有望保持平稳较快增长

“上半年我国经济运行的主要指标总体比较平稳，如果问中美经贸摩擦有没有影响，我觉得目前即使有也比较有限。”毛盛勇判断，从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不平衡性有所上升。未来经济运行主要还是看三大需求：下半年，消费有条件延续平稳较快的增长态势，投资保持基本稳定的趋势，对外贸易确实面临一些挑战，但也有很多有利因素，总体有望保持平稳较快增长。

上半年外商直接投资保持增长的态势，最近一些著名的国际品牌纷纷在中国落户。这充分证明，中国市场这么大，成长性这么好，营商环境在不断改善，而且不断提升对在华各类企业的产权保护和各类市场主体公平的待遇，中国仍然是热土。

“中国经济有良好的基本面，改革开放不断深化，韧性不断增强。对于中美经贸摩擦的影响，我们会坚持底线思维做好充分准备，但也不必过于高估，美国挑起的经贸争端不会改变中国经济稳中向好的发展大局。”张立群强调。（资料来源：光明日报，央视网，中国政府网）

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